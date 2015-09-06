Tezkereye evet diyen CHP’den barış yürüyüşü

Suriye tezkeresine evet oyu veren CHP’de bazı vekiller “Sorumluluğu almamalıydık” derken Kılıçdaroğlu’nun kurmayları evet demenin zorunlu hale geldiğine işaret etti. CHP tezkereye evet dedi ama, İstanbul İl Örgütü, Galata Köprüsü üzerinde “Yurtta barış dünyada barış” sloganıyla yürüyüş düzenledi, barış zinciri oluşturdu.

Suriye tezkeresine AKP ve MHP ile birlikte evet oyu veren ancak vekillerinin çoğu oylamaya katılmayan CHP’de tezkere tartışmaları sürüyor. Oylamaya katılmayan bazı milletvekilleri “Çözüm süreciyle ilgili bugüne kadar Meclis’e bilgi vermeyen AKP savaş için bize geliyor. Bu sorumluluğu almamalıydık” derken, Kılıçdaroğlu’nun kurmayları ise hem IŞİD ile PKK tehdidi hem de yaklaşan seçim süreci nedeniyle tezkereye evet demenin zorunlu hale geldiğine işaret ediyor.

Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre, kaynaklar ayrıca seçim sürecinde AKP’nin bu durumu propaganda malzemesi yapabileceğine işaret ederek “CHP, PKK ile mücadele edilmesini istemiyor şeklinde bir propaganda yapılabilirdi. Halbuki iktidarı hedefleyen bir parti olarak 1 Kasım sonrasında belirecek bir hükümet olasılığında CHP de bu konuda bir tezkere çıkarmak zorunda kalabilir” görüşünü dile getirdiler.

'Yurtta barış dünyada barış' zinciri

CHP İstanbul İl Örgütü, Galata Köprüsü üzerinde “Yurtta barış dünyada barış” sloganıyla yürüyüş düzenledi. Etkinliğe katılan yurttaşlar beyaz kıyafetler giyerek barış zinciri oluşturdular ve gökyüzüne barış güvercinleri uçurdular.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, TSK’ye Suriye’ye askeri operasyon yapma yetkisi veren tezkereye onay verdikleri için CHP’ye yöneltilen eleştiriler hakkında açıklama yaptı. Bir gazetecinin sorusu üzerine Tekin, “İki şeyi birbirine karıştırıyoruz. Onun gerekçesiyle bunun gerekçesini birbirine karıştırmayalım.

Tezkereye baktığımızda 2003 dahil olmak üzere bütün dönemlerde tezkere vardı. CHP olarak elbette bütün dönemlerde barış duruşumuzu sergiledik. Burada şöyle bir sorun var. Ortadoğu coğrafyası sadece Suriye ile sınırları değil, bütün coğrafyada AKP’nin yanlış dış politikaları sonucu kapıların açılmasıyla maalesef bir güvenlik sorununa dönüştü. Daha 2 gün önce IŞİD terör örgütü tarafından bir kardeşimiz şehit oldu. Bir asker kardeşimiz ise halen rehin, 20’e yakın işçimiz rehin durumda. Bütün bunlara baktığımızda güvenlik açısından bir gerekçe olarak ihtiyaç oldu. Ancak bu bir savaş tezkeresi değildir. CHP olarak savaşın karşısında hangi duyarlılığı sergilediğimizi hepiniz çok iyi biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.