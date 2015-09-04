CHP'li Gürsel Tekin: AYM'ye gidilirse tezkere iptal edilebilir

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Meclis’te CHP’nin de ‘evet‘ oyu kullandığı Suriye-Irak tezkeresinin Anayasa Mahkemesi’ne gidildiği takdirde iptal edilebileceğini öne sürdü.

CNN TÜRK’teki "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın’ın konuğu olan Gürsel Tekin, aynı dakikalarda TBMM’de CHP, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla bir yıl daha uzatılan Suriye-Irak sınır ötesi operasyon tezkeresiyle ilgili konuştu.

Tezkerenin yasal olarak tartışma konusu olduğunu söyleyen Tekin, “Önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi’ne gidildiği takdirde iptal edilebilecek bir tezkere” yorumunu yaptı.

Gürsel Tekin, bu iddiasını da şöyle savundu: “Bu hükümet şu anda olmayan bir bakanlar kurulu kararıyla geldi. Bu hukukun arkasında dolanmıktır. Yasal olarak tüm bakanların imzası gerekli. Ancak HDP’li iki bakanın imza atmayacağını tahmin ederek önceki bakanlar kurulunda bunu onaylatıyorsunuz. Bu hukuka aykırı.”