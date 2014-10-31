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Yaşam

Tezkeresine 40 gün kalan er intihar etti iddiası

Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı’nda askerlik yapan Gökhan Akpınar nöbet sırasında intihar ettiği ileri sürüldü

31 Ekim 2014 19:12

İzmir Seferihisar Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı’nda askerlik yapan Gökhan Akpınar (21), tezkeresine 40 gün kala intihar ettiği iddia edildi

İHA'nın haberine göre, İzmir Seferihisar Jandarma Er Eğitim Taburu’nda eğitim gören Gökhan Akpınar saat 23.00-01.00 nöbetine başlamak üzere nöbeti henüz devraldığı arkadaşının yanında silahın namlusunu çenesine dayayıp tetiği çekmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde oturan ailesi aldığı haberle yıkıldı.

Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi’ne getirilen Gökhan Akpınar’ın naaşı askeri savcının otopsisi sonrası ilçeye gelen ailesine teslim edildi.

 

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Gökhan Akpınaraskeri kışlaintihar

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