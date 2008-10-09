Tezkerede AKP'den 13 fire

Aktütün Karakolu'na saldırı sonrası yükselen tepki nedeniyle, tezkerenin 17 Ekim 2007'de yapılan ilk oylamasına göre daha çok çıkması beklenen "kabul" oyları dün daha az gerçekleşti.



Dün önce 511 olarak açıklanan "kabul" oyları, 14 milletvekilinin iki kez oy kullandığı ortaya çıkınca 497'ye indi. Böylece geçen yıl 507 olan kabul oyları 10 oy düştü. Oylama sonucundaki karışıklık, bazı milletvekillerinin elektronik sistemle oy kullanamadığını düşünerek elden pusula göndermesinden ve bazı bakanlar adına iki kez oy kullanılmasından kaynaklandı. Geçen yılki 19 ret oyu da bu yıl bir eksilerek 18'e düştü. Oylamaya geçen yıl 21, dün 32 milletvekili katılmadı.



Geçen yıl CHP'den 8, AKP'den 7, DTP'den 4, MHP ve DSP'den birer milletvekili oylamaya gelmezken, dünkü oylamaya CHP'den oturumu yönettiği için oy kullanamayan Güldal Mumcu hariç 8, AKP'den TBMM Başkanı Köksal Toptan hariç 13, MHP'den 3, DTP'den 4, DSP ve bağımsızlardan birer milletvekili gelmedi. AKP'den oylama öncesi 11 milletvekilinin mazaretli olarak oylamaya katılmayacağı duyurulmasına karşın, Toptan hariç 2 milletvekilinin daha oylamaya katılmadığı görüldü.

