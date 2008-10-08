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Politika

Tezkere oylaması bugün

Sınırötesi operasyona izin veren tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına olanak tanıyan düzenleme, bugün oylanacak.

08 Ekim 2008 03:00

Sınırötesi operasyona izin veren tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına olanak tanıyan düzenleme, Meclis Genel Kurulu’nda bugün oylanacak. Mevcut tezkerenin süresi, 17 Ekim’de sona eriyor.

23. Dönem 3. yasama yılının ilk haftasına yoğun gündemle giren Meclis’in en önemli gündem maddesi, oylaması bugün yapılacak sınırötesi operasyonla ilgili Başbakanlık Tezkeresi olacak.

Sınırötesi operasyonla ilgili Başbakanlık Tezkeresi, bugün ele alınacak. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla Hükümete verilen sürenin, 17 Ekim 2008 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngörüyor.

Tezkerenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’da, 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Su Forumu ile ilgili yasa teklifi ve coğrafi işaretlerin korunması hakkında kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı da ele alınacak.

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Genel Kurul, yarın ise Türkiye ile Suriye arasındaki kara sınırı boyunca yapılacak mayın temizleme faaliyetleri ve ihale işlemlerini düzenleyen yasa tasarısını görüşecek. Bu tasarının tamamlanması halinde, Organize Sanayi Bölgeleri Yasasında değişiklik yapılmasını içeren yasa tasarısının görüşülmesine geçilecek.

TBMM Genel Kurulu; bugün ve yarın 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

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