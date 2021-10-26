Tezkere Meclis’te: Hangi partiler ‘evet’ hangi partiler ‘hayır’ oyu verecek?

Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı İyi Parti ise tezkereye "evet"diyeceğini açıkladı.

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partilerinin tezkereye 'Evet' diyeceğini söyledi. CHP'nin 'hayır' yönünde karar belirtmesine saygı duyduklarını söyleyen Çıray, "Millet İttifak'ı ayrı, partilerin siyasi tutumları ayrıdır. Bizim 'Evet' oyu kullanacak olmamızın iç politika ile alakası yoktur" dedi.

Parlamenter sistem vurgusu da yapan İYİ Partili Çıray, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ifade ederek, verecekleri kararın ittifakta oluşmuş bir görüş ayrılığı olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

Suriye ve Irak tezkerelerinin bir arada oylamaya sunulmasını kurnaz bir oyun olarak değerlendiren Çıray, "Tezkereye Suriye'de bulunan Türk askerinin güvenliği için 'Evet' oyu vereceğiz" açıklaması yaptı.

HDP 'hayır' dedi, muhalefete çağrı yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Suriye ve Irak tezkereleri hakkında muhalefete çağrıda bulunurken, "İktidarın Suriye tezkeresi ile Türkiye'yi yeni maceralara sürükleme ve kendi koltuğunu sağlama alma gayretlerine destek olmayın. Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın. Suriye barışının yanında yer alın, diyalogun, müzakerenin yanında yer alın. ÖSO'ya IŞİD'e, El Nusra'ya uzanan bu tezkereye evet demeyin" dedi.

TİP: tereddütsüz hayır diyeceğiz