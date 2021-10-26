Tezkere Meclis’te: Hangi partiler ‘evet’ hangi partiler ‘hayır’ oyu verecek?

Cumhur İttifakı partileri AKP, MHP ve BBP tezkereye "evet" diyeceklerini açıkladı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik tezkereyle ilgili CHP'nin tavrını eleştirerek,"Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin tezkereyle ilgili tutumunu şu sözlerle açıkladı:
"Bu şartlar altında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesini temel alan tezkereye önşartsız evet diyeceğimizi, bu konunun tartışılacak, konuşulacak, müzakere edilecek bir yanının olmadığını kararlılıkla beyan ediyorum."
CHP tezkeyere 'hayır' oyu verecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatmayı amaçlayan tezkereye ilişkin olarak konuştuğu sırada, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) toplantısında üyelerin "Komando Andı"nın sözlerini değiştirerek okunmasını hatırlatarak, "Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. En büyük komutanımız da Erdoğan diyorlar. E gönder kardeşim onları Suriye'ye. Oradaki komutanı da Bilal Erdoğan olsun!" dedi.
İyi Parti tezkereye 'evet' oyu kullanacak
Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı İyi Parti ise tezkereye "evet"
diyeceğini açıkladı.
İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partilerinin tezkereye 'Evet' diyeceğini söyledi. CHP'nin 'hayır' yönünde karar belirtmesine saygı duyduklarını söyleyen Çıray, "Millet İttifak'ı ayrı, partilerin siyasi tutumları ayrıdır. Bizim 'Evet' oyu kullanacak olmamızın iç politika ile alakası yoktur" dedi.
Parlamenter sistem vurgusu da yapan İYİ Partili Çıray, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ifade ederek, verecekleri kararın ittifakta oluşmuş bir görüş ayrılığı olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti.
Suriye ve Irak tezkerelerinin bir arada oylamaya sunulmasını kurnaz bir oyun olarak değerlendiren Çıray, "Tezkereye Suriye'de bulunan Türk askerinin güvenliği için 'Evet' oyu vereceğiz" açıklaması yaptı.
HDP 'hayır' dedi, muhalefete çağrı yaptı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Suriye ve Irak tezkereleri hakkında muhalefete çağrıda bulunurken, "İktidarın Suriye tezkeresi ile Türkiye'yi yeni maceralara sürükleme ve kendi koltuğunu sağlama alma gayretlerine destek olmayın. Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın. Suriye barışının yanında yer alın, diyalogun, müzakerenin yanında yer alın. ÖSO'ya IŞİD'e, El Nusra'ya uzanan bu tezkereye evet demeyin" dedi.
TİP: tereddütsüz hayır diyeceğiz
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Irak ve Suriye tezkeresine tereddütsüz bir şekilde "hayır" diyeceklerini söyledi.
Erkan Baş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocuklarını askere bile göndermeyenler, bedelli askerlik yaptıranlar hatta kendisi bir yandan vekil maaşı alırken bedelli askerlik yapanlar, el kaldırıp yoksul çocuklarını başka bir ülkenin topraklarında ölmeye ve öldürmeye gönderecek. Bilal hastaneye, Memedler nöbete! Berat bankaya, Memedler nöbete! Cengiz’e milyarlık ihale, Memet’e üç kuruşluk şehit aylığı! Buna izin vermeyeceğiz ve hayır diyeceğiz!"
DEVA Partisi tezkereyi destekleyecek
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Suriye ve Irak tezkerelerine "evet" oyu vereceklerini açıkladı.
Memleket Partisi tezkereye 'evet' diyeceğini açıkladı
Memleket Partisi, iktidarın Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl uzatan tezkeresine destek açıklaması yaparak "2 yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak TEZKERE oyumuz EVET" dedi.