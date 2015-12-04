Tezkere geçti, tartışma bitmedi



Almanya'da meclis, ordunun IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılmasını öngören tezkereyi onayladı. Ancak tartışmalar bitmedi. Muhalefet tepkili.

Almanya'da hükümet Suriye'ye asker gönderilmesine yönelik tezkereyi süratle onayladı. IŞİD'le mücadele kapsamında bölgeye en fazla bin 200 Alman askerin gönderilmesinin önünü açan tezkere muhalefet cephesinde ise tepkilere yol açtı.

Tezkerinin görüşüldüğü meclis oturumunun başında söz alan Sol Parti Milltetvekili Petra Sitte, hızlı bir karar alarak tezkerenin oldu bittiye getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Konunun ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerektiğini savunan Sitte, "Biz muhalefet olarak kasırga hızıyla bu savaşın içine çekilmek istemiyoruz" ifadesini kullandı. Ancak koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Partili vekilin ayrıntılı görüşme önerisini "Zaman kaybettirme çabası" olarak değerlendirerek reddetti.

SPD Milletvekili ve Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold, meclisin tezkere konusunda hızlı karar vererek müttefiklere ordunun dış misyonlar konusundaki kararları sürüncemede bırakmama iradesini gösterdiğini söyledi. CDU Milletvekili ve partisinin dış ilişkiler uzmanı Roderich Kiesewetter ise tezkerenin hızla meclisten geçmesinin Fransa'ya yönelik desteğin bir belirtisi olduğunu kaydetti. Kiesewetter, muhalefetin tezkerenin insan hakları ihlaline yol açabileceği şeklindeki eleştirilerine de katılmadığını bildirdi.

"Hangi yüzyılda yaşıyoruz?"

İnsan hakları konusunda da endişe duydukları için tezkereyi reddettiklenini belirten Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Sahra Wagenknecht, Batı'nın Paris saldırılarının intikamını almak için Rakka ve Suriye'deki diğer kentlerde masum sivilleri bombaladığını belirterek "Hangi yüzyılda yaşıyoruz?" diye sordu.

Wagenknecht, son iki haftada Suriye'de Paris saldırısındakinden çok daha fazla insanın yaşamını yitirdiğine de vurgu yaptı. Sol Parti olarak IŞİD'le askeri mücadele yerine örgütün finans kaynaklarının yok edilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını desteklediklerini vurgulayan Wagenknecht, "Suudi Arabistan ve Türkiye gibi terör örgütüne yataklık eden ülkelerle de ilgilenilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yeşiller'den de çok sayıda milletvekili tezkereye karşı oy kullandı. Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter, "Fransa gibi bir müttefikin ricasını yerine getirmemek zor. Ama iyi bir planlama yapmadan askerleri savaşa göndermek de olamaz" dedi. Dış misyonun 10 yıl sürebileceğini hükümetin de dile getirdiğini belirten Hofreiter, "Ancak hükümet siyasi bir çözüm yolu bilmiyor" dedi. Yeşiller olarak bazı sorulara yanıt beklediklerini de sözlerine ekleyen Hofreiter, "Rusya'nın pratikte Suriye hava sahasını denetlemesine nasıl bakılıyor? Türkiye'nin IŞİD yerine daha fazla Kürtlerle savaşması sözkonusu olabilir mi?" dedi.