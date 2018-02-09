Tezgahlardaki lüks; Kestane kebabın kilosu 75 lira

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'da kış aylarının vazgeçilmezi olan \'kebap\' kestanenin fiyatı, kırmızı eti solladı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kebap kestanenin kilosu 75 liraya kadar çıkıyor.

Kentin vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, pazar tezgahlarında ve seyyar satıcılarda yerini aldı. Pazar yerlerinde çiğ olarak satılan kestanenin kilosu 20 ile 25 lira arasında değişirken, kaldırım üzerindeki seyyar satıcılarda \'kebap\' olarak satılan kestanenin kilosu ise 70- 75 liradan satılıyor.

Seyyar satıcı Hasan Arslan, yüksek fiyat nedeniyle kestaneye olan ilginin az olduğu belirten Hasan Arslan, \'\'Pazarlarda, manavlarda çiğ olarak satılan kestanenin kilosu 20 ile 25 lira arasında değişiyor. 1 kilo kestane piştiği zaman 350-400 gram fire verir. Bu nedenle kebap kestanenin fiyatı 70-75 lira. Tabii bunun artı masrafları da var, kömür, kağıt gibi. Onun için fiyatlar böyle yüksek. Fiyat yükselince de talep azalıyor\'\' dedi.



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