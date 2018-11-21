Tezgahlarda hamsi bolluğu, fiyatlar düştü

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - DENİZLERDE av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgâhlarda balık bolluğu yaşanıyor. Palamut sezonu bereketli geçen Karadeniz\'de, deniz suyunun soğumasıyla birlikte balıkçıların ağlarına bol miktarda hamsi takılmaya başladı. Geçen hafta tezgahlarda, 7,5 ile 15 lira arasında satılan hamsinin fiyatı, avlanmada yaşanan bolluk nedeniyle 5 liraya kadar düştü.

Kardeniz\'de, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu sürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geçiren bölgede, havaların soğumasıyla birlikte, hamsi de gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçen hafta tezgâha düşen ilk yerli hamsilerin ardından bu hafta da, denizden bol çıkan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Tezgâhlarda, ilk hafta içerisinde, 7,5 ila 15 lira arasında satılan hamsinin fiyatı, avlanmada yaşanan verim nedeniyle 5 liraya kadar indi. Balıkçılar, ilerleyen günlerde hamsi bolluğunun devam edeceğini, fiyatların da 3 liraya kadar düşebileceğini söyledi.

\'3 LİRAYI DA GÖRECEK\'

Balıkçı Hami Çolak, verimli bir sezon yaşandığını ve herkesin sabırlı olması gerektiğini ifade ederek, hamsi fiyatlarının düşeceğini belirtti. Çolak, \"Herkes beklesin, sabırlı olsun, hamsi fiyatları düşecek. Biz bu gün 5 liraya satıyoruz, inşallah 3 lirayı da görecek. Şu an havalar güzel, denizde fırtına olmadığı zaman hamsi bol geliyor. Halkın yüzü gülüyor, bizim yüzümüz gülüyor\" dedi.

\'FİYATLARDA DÜŞÜŞ VAR\'

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu da deniz suyunun soğudukça hamsinin de daha bol olacağını işaret ederek, “Şu anda hamsimiz çok güzel geliyor, iridir, tazedir. Geçen haftaya oranla şu anda fiyatta bir düşüş var. 10 lira, 12,5 lira arasında, bazı ince hamsiler ise 7,5 liraya tezgahtaki yerini alıyor. Vatandaş gönül rahatlığıyla yiyebilir. Deniz soğuyor; deniz soğuyunca hamsi daha da bol olur, kar yağınca, yağmur yağınca inanın karaya bile vurabilir öyle bir bolluk var” diye konuşu.

\'İYİ HAMSİYE İYİ, KÖTÜ HAMSİYE KÖTÜ PARA\'

Hamsi almak için balık pazarına gelen Reşat Reis ise hamsinin tam mevsimi olmamasına rağmen bol olduğunu dile getirdi. Reis, \"Geçen haftaya göre nisbeten iyi, hamsiye göre fiyat da değişiyor. İyi hamsiye iyi para, kötü hamsiye kötü para. Şu anda tam mevsimi olmamasına rağmen hamside bolluk var\" diyerek hamsinin bolca avlanması temennisinde bulundu.



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