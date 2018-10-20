Tezgâhını WhatsApp'ta açıyor, balık satışı yapıyor

Emre KOLTUK-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ\'de, av yasağının sona ermesiyle denizlere açılan balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz\'de palamut bolluğu yaşanırken, tezgâhında beklediği satışı yakalayamayan Trabzonlu balıkçı Ercan Saraç ise farklı bir uygulama başlattı, telefonunda WhatsApp uygulaması üzerinden balık satışına başladı. Balıkçı tezgâhını WhatsApp\'a taşıyan Saraç, bu yöntemle 200 kişinin yer aldığı grubundan balık fotoğrafı ve videosu paylaşıp müşterilerine satış yapıyor. Uygulamanın çok beğenildiğini belirten Ercan Saraç, \"Balık satışında yaşanan durgunluk ve insanların oturdukları yerden evlerine yemek sipariş etmeleri üzerine ben de tezgâhımı WhatsApp\'a taşımaya karar verdim\" dedi.

Karadeniz\'de, geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu\'na çeviren balıkçılar, 1 Eylül\'de \'Vira Bismillah\' diyerek başladıkları yeni sezondaki palamut avından hayli memnun. Geçen yıla oranla daha verimli av sezonu yaşanıp bol mikarda palamut avlanırken, bazı balıkçılar ise bu verimin satışlara yansımadığını belirtti. Trabzon\'daki balıkçı halindeki tezgâhında beklediği satışı yakalayamayan balıkçı Ercan Saraç ise satışlarını artırmak için farklı bir uygulama başlattı. Cep telefonundaki WhatsApp uygulamasında \'Balıkçı\' adıyla grup kuran Saraç, buradan 200 kişinin yer aldığı özel müşterilerine balık satışına başladı. Balıkçı tezgâhını teknolojinin nimetlerinden faydalanıp WhatsApp\'a taşıyan Saraç, bu yönteminin yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanarak, balık fotoğrafı ve videosu paylaşıp satış yapıyor. Farklı hizmeti birçok sosyal medya kullanıcısı da yakından takip ederek, balık haline gitmeden balık siparişi verebiliyor.

\'TEZGÂHI WHATSAPP\'TA AÇIYORUZ\'

Ercan Saraç, balıkları tezgâha koymadan, fotoğraf ve fiyatlarını paylaştığı gruptan sattığını söyledi. Uygulamanın çok beğenildiğini ve tezgahı WhatsApp\'a açtığını ifade eden Saraç, şöyle dedi:

\"Günlük balık çeşitlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunabilmek için WhatsApp grubumuzda balıklarımızı paylaşıyoruz. Balık ihtiyacı olan müşterilerimiz bize WhatsApp üzerinden yazarak ya da arayarak siparişlerini veriyorlar. Biz de balıkları hazırlıyoruz, akşam üzeri müşterilerimiz eve giderken uğrayıp balıklarını alıyor. Grupta olmayıp telefon üzerinden sipariş veren müşterimiz de var. Bu benim yeni yaptığım bir uygulama. Bu uygulamayı daha da geliştirmek istiyorum. İnsanlar iş yerlerinden ya da evlerinden balık tezgâhına ne balığı var diye bakmaya üşeniyordu. Baktık ki herkes oturduğu yerden yemek siparişi veriyor, biz de oturduğumuz yerden balık hizmeti vermeye başladık. Şimdi kurduğum 200 kişilik gruptan balıkları tezgâha koymadan satıyorum. Artık tezgâhı WhatsApp\'ta açıyoruz. Bazen tezgâha balıkları koymadan WhatsApp üzerinden hepsini satabiliyoruz. Müşterilerimiz de bu uygulamadan çok memnun. Hatta müşterilerim de sürekli, şu numarayı da gruba ekle, diye bana mesaj atıyorlar.\"

MÜŞTERİLER MEMNUN

WhatsApp grubundan seçtiği balıkları hazırlatıp almaya gelen müşteri Bayram Güngör uygulamayı beğendiğini söyledi. Güngör, \"Sabahları gruptan bakıyoruz, bugün ne balığı var diye. Beğendiğimiz balığı seçiyoruz. Ercan ağabeyimiz balığı yıkayıp, temizleyip, hazır hale getiriyor. Biz de akşam eve giderken uğrayıp balıklarımızı alıyoruz. Çok güzel bir uygulama. Balık var mı diye balıkçıya gitmeye gerek kalmıyor. Hangi balıkların tezgâhta olduğunu oturduğumuz yerden görüyoruz\" diye konuştu.

\'NE ARZU EDERSEK ALIYORUZ\'

Uygulamadan memnun olduklarını kaydeden müşteri Sezgin Demirci de \"Arkadaşımız balığın durumunu, ne balığı olduğunu bize sabahları bu grup üzerinden bildiriyor. Biz de tercih hakkımızı kullanıyoruz. Ne arzu edersek hazırlandıktan sonra gelip alıyoruz\" ifadelerini kullandı.



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