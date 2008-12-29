Tezcan Galvaniz'de 83 işçi bekleme eyleminde

Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz fabrikasında işten çıkarılan 83 işçi, fabrikanın yemekhanesinde bekleme eylemine başladı.



Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Hami Baltacı, Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret AŞ'den en son çıkarılan 83 işçinin bu sabah fabrika yemekhanesinde bekleme eylemine başladığını söyledi.



Baltacı, eylemi, çıkarılan işçiler geri alınıncaya kadar sürdürmeyi düşündüklerini belirtti.



340 çalışanın bulunduğu Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret AŞ'de farklı zamanlarda 122 işçinin iş akdi feshedilmiş, işçiler de çeşitli eylemlerle işvereni protesto etmişti.

