teyit.org-Modyo TV iş birliğine İBB engeli

T24

Haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan teyit.org'un, Modyo TV ile yaptığı iş birliği bozuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa'ya gelen bir şikayet üzerine bozulan anlaşmayı teyit.org, "İBB Beyaz Masa’nın, yanlış bilgiler üzerine kurulu bir şikayet tweetine verdiği yanıta göre teyit.org içerikleri, Modyo TV’den kaldırıldı" şeklinde duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde teyit.org ve İBB'nin araç içi ekranlarının işletmecisi Modyo TV arasında iş birliğine gidildiği duyurulmuştu. Buna göre, teyit.org'un içerikleri İBB'ye ait olan metro, metrobüs ve vapurlarda gösterilecekti.

teyit.org, bugün yaptığı "Modyo TV’de yayınlanan içerikleri görmeden, varsayımlarla hareket ederek Teyit’i “bir şeyci” olmakla etiketlemeye çalışan kutuplar, gelir elde etmek değil sosyal etki üretmek amacıyla geliştirilen bir projeye karşı tek cephede birleşti. İBB Beyaz Masa’nın, yanlış bilgiler üzerine kurulu bir şikayet tweetine verdiği yanıta göre teyit.org içerikleri, Modyo TV’den kaldırıldı" açıklamasıyla, bir gün süren iş birliğinin sona erdiğini açıkladı.

teyit.org'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yalanın sıradanlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Dünya liderlerinin, politikacıların, iş insanlarının, hatta gazetecilerin dahi gerçekleri kenara bırakıp kolayca yalan söyleyebildikleri korkulu bir dönem bu.

"Üstelik çoğu zaman, öne sürülen yalanların inandırıcı olması bile gerekmiyor. Çünkü sahte haber üreten ve yayan aktörler, dünya görüşümüzü destekleyen söylentilere, gerçekliklerini çok da sorgulamadan inandığımızı biliyor.

"İki yılı aşkın süredir teyit.org; din, dil, köken, siyasi görüş, cinsiyet ve cinsel yönelim üzerinden toplumsal kutuplaşmaları derinleştiren, önlem almazsak hakikatle bağımızın tamamen kopmasına yol açabilecek bir sorunla mücadele ediyor.

"Her an, her saniye maruz kaldığımız bilgi bombardımanı sırasında sıkça karşılaştığımız ve çoğu zaman sırf dünya görüşümüze uyduğu için inanmayı tercih ettiğimiz sahte haberler, bilgi düzensizliği olarak adlandırabileceğimiz bu sorunun büyük bir parçasını oluşturuyor.

"Reuters Enstitüsü 2018 Dijital Haber raporuna göre Türkiye, 37 ülke arasında sahte habere en fazla maruz kaldığını ifade eden okurlara sahip. Her iki internet kullanıcısından biri haftada en az bir kez uydurma haberle karşılaştığını söylüyor. Bu veriyle birlikte okumamız gereken 2018 Medya Okuryazarlığı Endeksi’ne göre ise, 35 Avrupa ülkesi arasında Makedonya’nın ardından ‘’sahte habere karşı en az dirençli’’ ülke, Türkiye.

Modyo TV iş birliği ile neyi amaçladık?

"1 Aralık itibariyle İstanbul’daki toplu taşıma araçlarında, 7 bin 600 ayrı ekranda gösterime giren bir dakikalık teyit.org içerikleri, karşı karşıya olduğumuz bu soruna dair insanları uyarmak ve sahte haberlere direnç geliştirmekte onlara yardımcı olmak için tasarlandı.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) kiraladığı ekranları işleten Modyo TV ile yaptığımız anlaşma ile sosyal medyada ulaşabildiğimiz sınırlı kitlenin ötesine geçerek daha fazla insana teyit etme refleksini anlatmayı hedefledik. Kullandığımız hiçbir mecranın vadedemediği ölçekte, günde dört milyon yolcunun kullandığı toplu taşıma araçlarında, internette karşılaştıkları her bilgiye güvenmemeleri gerektiği mesajını insanlara ulaştırmak istedik.

İBB ile görüşmedik

"Fakat bu plan, Modyo TV ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini duyurduğumuz Pazartesi günü başlayan ve hala devam eden bir sahte haber kampanyası yüzünden kesintiye uğradı. Ekip üyelerine ulaşıp rahatlıkla bilgi alabilecek bazı medya organizasyonları ve gazeteciler, bu iş birliğini, “teyit.org İBB ile anlaştı” manşeti ile duyurdu.

"Bu haberler, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından teyit.org’un belediyeden ihale aldığı şeklinde yorumlandı. İki gün içerisinde konuyla ilgili yapılan binlerce yorum arasında hazırlanan içerik ile ilgili tek bir eleştiri bile yoktu. Belediyeden para almakla, tarafımızı belli etmekle, ihale peşinde koşmakla suçlanıyor, artık hükümetin hoşuna gitmeyecek hiçbir analiz yapamayacağımız ifade ediliyordu.

"Öte yandan, Teyit’in analizlerini “muhalif” bulan, ekip üyelerinin kişisel siyasi perspektiflerinin hükümet çizgisi ile uyuşmadığını düşünen kullanıcılar tarafından Modyo TV ve İBB Beyaz Masa’ya, yine bolca yanlış bilgi içeren mesajlar gönderildi. Bu mesajlarda kullanıcılar, teyit.org içeriklerini toplu taşıma araçlarında görmek istemediklerini ifade ediyorlardı.

"Modyo TV’de yayınlanan içerikleri görmeden, varsayımlarla hareket ederek Teyit’i “bir şeyci” olmakla etiketlemeye çalışan kutuplar, gelir elde etmek değil sosyal etki üretmek amacıyla geliştirilen bir projeye karşı tek cephede birleşti. İBB Beyaz Masa’nın, yanlış bilgiler üzerine kurulu bir şikayet tweetine verdiği yanıta göre teyit.org içerikleri, Modyo TV’den kaldırıldı."

teyit.org tarafından "Kent ekranlarında teyit fikri: ne umduk ne bulduk?" başlığıyla yayımlanan açıklamanın tam metnine şuradan ulaşabilirsiniz.