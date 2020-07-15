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Teyit.org: Osmanlı'da eşcinsellik 1858'de suç olmaktan çıkarıldı

15 Temmuz 2020 13:05

Süpheli bilgileri inceleyen doğrulama sitesi teyit. org, "Osmanlı’da eşcinsellik 1858’de suç olmaktan çıkarıldı" iddiasını inceledi. 

Mert Can Yılmaz, sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit’te “Avrupa’da Eşcinselliğin Yasallaşması” başlıklı, çeşitli ülkelerde eşcinsel ilişkilerin yasallaştığı yılları gösterdiği iddia edilen bir haritayı inceledi. 

Haritanın kaynağı olarak Wikipedia’nın gösterildiğini belirten Mert Can Yılmaz; haritanın "Twitter’da da “Osmanlı’nın batıya medeniyet dersi verdiği anlardan biri” mesajıyla paylaşıldığını" aktardı.

 

Bilgiyi teyit eden Mert Can Yılmaz şöyle yazdı: 

"Haritada Türkiye’nin bulunduğu alanda eşcinsel ilişkilerin yasallaştığı yıl olarak 1858 yazılmış ve ülkenin, Avrupa’daki birçok devletten daha erken adım attığı iddia edilmiş. İddia konuyla ilgili çalışmalar yapan kurumların sunduğu veriler ışığında doğru. Osmanlı Devleti, eşcinsel ilişkiyi suç olmaktan 1858 yılında Tanzimat reformları kapsamında çıkardı. Öte yandan 1858 Ceza Kanunnamesinde eşcinselliğe ilişkin bir suç tanımlamasının bulunmuyor olmasını farklı perspektiflerle yorumlayan akademisyenler de bulunuyor."

 

 

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