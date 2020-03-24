Texas Vali Yardımcısı: Yaşlılar Koronavirüs'ün ekonomiye zarar vermesindense ölmeyi tercih eder

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eve kapananların haftalar içinde eve dönebileceğini söylerken ilginç bir açıklama da Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick'ten geldi. Patrick, "Yaşlılar, Koronavirüs'ün ABD ekonomisine zarar vermesindense ölmeyi tercih eder" dedi.

Fox News kanalına çıkan 69 yaşındaki Patrick, ülkedeki pek çok yaşlının kendisine katılacağını savunarak, yaşlıların kamu sağlığı önlemleri için harcanan paranın ABD ekonomisine zarar vermesindense ölmeyi tercih edeceğini söyledi.

Patrick, "Bu yüzünden mesajım şu; hayata dönelim, işe dönelim ve 70 yaş üstü de kendine dikkat etsin" dedi. Patrick, Koronavirüs'e karşı alınan kamu sağlığı önlemlerinin bilinen Amerikan yaşamını sonlandırmasından korktuğunu söyledi.

ABD'de son verilere göre 46 binin üzerinde vaka bulunuyor.