Teksas vali yardımcısı, salgın günlerinde çalışılması yönünde kararı böyle savundu: Yaşamaktan daha önemli şeyler var

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ABD'nin Teksas eyaletinin vali yardımcısı Dan Patrick, yerel yönetimin gelecek hafta işletmelerin tekrar iş başı yapması kararını savunarak, "Yaşamaktan daha önemli şeyler var" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'ta "Tucker Carlson Tonight" programına konuk olan Dan Patrick, "Teksas ve bazı diğer eyaletlerin ekonomilerinin açılmasından memnuniyet duyuyorum. Bu kararı almanın zamanı çoktan gelmişti" dedi.

Yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının ilk tahminlerin altında kalmasına da değinen Patrick, "Yasa yapıcıların elinde yanlış veriler ve yanlış bilim vardı" dedi.

Koronavirüs önlemlerinin küçük işletmeleri ve işçileri "ezdiğini" söyleyen Cumhuriyetçi Partili Patrick, "Yaşamaktan daha önemli şeyler var; o da bu ülkeyi çocuklarım ve torunlarım için kurtarmak. Ben ölmek istemem, kimse ölmek istemez ancak bazı riskleri almak zorundayız" dedi.

Patrick, Teksas'ta 29 milyon kişinin yaşadığını ve 495 kişinin öldüğünü vurguladı.

Patrick, Mart ayının ortasından bu yana ekonominin tekrar açılmasını savunan açıklamalar yapıyordu.