Texas tarihinin en ağır kışlarından birini yaşarken Meksika'ya tatile giden Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tepki çekti; "İyi bir baba olmak için gittim"

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ABD'nin Texas eyaleti aşırı soğukların etkisinde, bölgede yaşayanlar elektriksizlikle mücadele ederken Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un Meksika'nın turistik bölgesi Cancun'a yaptığı seyahat tepki çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Texas eyaleti beklenmeyen soğukların ve buna bağlı elektrik, su sorunlarının etkisindeyken Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz, Meksika'nın tatil bölgesi Cancun'a giden bir uçakta fotoğraflandı.

Fotoğrafının Twitter'da yayılması ve ciddi tepki çekmesinden sonra Ted Cruz ilk olarak yaptığı açıklamada, Cancun'a giden kızlarına eşlik etmek için uçağa bindiğini söyledi. Cruz, okulların tatil olmasıyla kızlarının tatile gitmek istediğini, "iyi bir baba olmak için" onlara eşlik ettiğini söyledi.

Cruz, seyahatin Texas'taki hava felaketinden önce planlandığını söylerken New York Times'ın bulduğu SMS'ler, seyahatin kısa bir sürede planlandığını ortaya koydu. Mesajlarda, Cruz'un eşi Heidi Cruz'un evlerinin "dondurucu" soğuk olduğunu yazdığı ve bir toplu mesajla çevresindekileri Cancun'a çağırdığı görüldü.

Tepkilerin ardından Cancun'dan cumartesi dönmesi beklenen Cruz, dönüşünü öne çekti.

Texas'ta neler oluyor?

Texas'ta bu yıl beklenmedik bir kış fırtınası yaşandı. Dondurucu soğukların yol açtığı elektrik kesintisi sonrası 21 milyon kişi elektriksiz kaldı. Bu yüzden çok sayıda kişi evlerinde ısınmakta büyük zorluk yaşıyor. Dondurucu soğuklar yüzünden su boruları patladı; bu yüzden 7 milyon Teksaslıya çeşmelerinden akan suyu içmeden önce kaynatmaları gerektiği söylendi. Reuters'ın aktardığına göre, soğuklar kaynaklı yaşanan olaylarda şu ana kadar en az 21 kişi hayatını kaybetti.