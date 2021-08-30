Texas'ta maske karşıtı protestolar yürüten adam Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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ABD’nin Texas eyaletinde maske ve önlemler karşıtı protestolar yürüten 30 yaşındaki bir adam, Covid-19 nedeniyle acil servise yatırıldıktan bir ay sonra hayatını kaybetti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Texas’ta Koronavirüs’e karşı önlemleri ve kısıtlamaları “özgürlük” adına protesto eden 30 yaşındaki Caleb Wallace hayatını kaybetti.

Wallace’ın ölümünü hamile eşi Jessica Wallace duyurdu. Çiftin üç çocuğu daha vardı. Wallace, eşinin 26 Temmuz’da Covid-19 semptomları göstermeye başladığını ancak test olmayı reddettiğini söyledi. Buna göre evde vitamin ve çeşitli ilaçlar alan Wallace, 30 Temmuz’da fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Wallace, 8 Ağustos’tan bu yana bilinci kapalı bir şekilde solunum cihazındaydı.

Wallace, “The San Angelo Özgürlük Savaşçıları” isimli bir grup kurmuştu. Bu grupta bölgedeki Koronavirüs önlemleri eleştiriliyordu.