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Dünya

Texas'ta 130 araçlık zincirleme kaza: 6 ölü

12 Şubat 2021 13:52

T24 Dış Haberler

ABD'nin Texas eyaletindeki bir otoyolun bazı bölümlerinde don meydana gelmesi sonucunda 130'dan fazla aracı karıştığı bir kaza meydana geldi. 

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan kısa süre sonra saat sabah 6 sularında itfaiye araçları ve ambulanslar duruma müdahale etmek için kaza yerine geldi. 

Yetkililer, 36 kişinin tedavi görmek için hastaneye götürüldüğünü ifade etti. Bazı insanların arabalarının içinde mahsur kaldığı ifade edildi. Kaza yapan arabalar içindekiler arasında birçok sağlık çalışanı olduğu da ifade edildi.

Yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Forth Work itfaiye sözücü Mike Drivdahl, "Bu şehrimizde meydana gelmiş büyük bir felaket" dedi.

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