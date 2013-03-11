Bursaspor'un Texas grubu: Polis resimleri versin, o kişileri temizleyelim

Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Bursaspor maçı öncesinde önce iki taraftar gurubu arasında çatışma çıktı. Bursa’dan 12 yaşındaki oğluyla birlikte maça gelen bir baba üç yerinden bıçaklandı. Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsten inen bir grup saldırgan ise önce Kadıköy’de 8 Mart Mitingi’nden dönen bir aileye saldırdı. Bu saldırının bir benzeri Salı Pazarı’nda da yaşandı. Burada da kadınlara şişeler fırlatıldı.

Bursaspor’un en büyük taraftar grubu Teksas’ın liderlerinden “Kolsuz” lakaplı Mehmet Güzelsöz ise “Ben de Kürdüm. Bursa’da hiç ayrımcılık görmedim. Ama madem bizim taraftarımız yapmış. Polis getirsin fotoğrafları, görüntüleri, biz tek tek belirleyelim kim bizim arkadaşımız kim değil. Bir provokasyonsa ortaya çıksın, değilse biz de aramızdan bu tür insanları temizleyelim” diye konuştu.

Pazar günü Kadıköy’de yaşanan olayların ardında daha önce de stat tribünlerinde Kürtler aleşhine atılan sloganlar nedeniyle eleştirilen Bursaspor taraftarları çıktı. Bursaspor bayrakları ile süslü bir otobüsten inen saldırganlar BDP, ÖDP, ESP gibi partilerin de aralarında bulunduğu 30’a yakın sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan 8 Mart Kadın Platformu Mitingi’nden dönen bir aileye saldırdı.

Saldırıya uğrayan aileden Ergün Demirkapı olayı şöyle anlattı: “Miting alanındaydık 3.5 civarında çıktık. Haydarpaşa Köprüsü’ne varmadan Bursaspor taraftarları ile karşılaştık. Üç çocuğum, hanımım, baldız ve diğer akrabalarımzla birlikte yürürken, ilk olarak küfürleri duyduk. Hanımım ‘niye küfür ediyorsunuz? Kürtler size ne yaptı?’ der demez üzerimize şişeler fırlattılar. Ben beş yaşındaki en küçüğü muhafaza etmeye çalışırken eşimi darp ettiler. Halis adlı arkadaşımızı bıçakladılar. Eşimin kafasını ve vücudunu tekmelediler. Beş-altı kişi de benim üzerime yürüdü. Birinin elide bıçak vardı. ‘Senin çocuğunu keserim. Piçleriniz büyümesin’ diye bağırdı.” Demirkapı, bunlar olurken polisin yaklaşık 10 metre uzaklıkta olduğunu ve müdahale etmediğini de savundu. BDP İstanbul Eşbaşkanı Asiye Kolçak ise Salı Pazarı’nda 150 kadar kadının yine Bursasporlular tarafından şişe ve delici aletlerle saldırıya uğradığını söyledi.

'Provokasyon olabilir'

Radikal gazetesinden Enis Tayman'ın haberine göre, Bursaspor taraftarları arasında en bilinenlerden Teksas Grubu’nun lideri “Kolsuz” lakaplı Mehmet Güzelsöz’e ulaştı. “Oraya iki bin beş yüz kişi gitti. Tüm Bursaspora mal edilmesi bizi üzdü. Oradaki kadınlar anamız bacımız olur. İçimizde art niyetliler olabilir, bir provokasyon olabilir” diyen Güzelsöz şöyle konuştu: “Bunlar kimdi? Her taraftan artniyetli insanlar var. Ülkeyi bölmek isteyen bölücüler var. Kendini aşırı milliyetçi sahibi sananlar var... bunları biraz karşılıklı düşünmek lazım. Tabii ki böyle bir saldırı yapanları tribünden de temizlemek gereklidir. Ama soruyorum polis tespit edememiş mi bunları? Polis yok muymuş orada? Resim çektilerse bize göstersinler, Kim bizden kim değil, gösterelim.” Olayın bir provokasyon olma ihtimaline karşılık ise Güzelsöz, “60 otobüs geldik. Bir otobüs tesadüfen yolunu kaybedip oraya inmiş öyle mi? Bunun arkasına bakmak lazım” dedi.

Kendisinin de Diyarbakırlı ve Kürt kökenli olduğun söyleyen Güzelsöz, “Bize faşist demek kolay mı? Ben faşistlerle mücadele ettim hayatım boyunca. Bursa da Kürt olduğum için herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmadım” diye konuştu. Bursa’nın bir olaydan ötürü “faşist” ilan edildiğini de savunan Güzelsöz, “Türkiye kendi egosunu bizim üzerimizden tatmin ediyor. Amasya, Amasra, Balıkesir, Hatay, İnegöl, İstanbul’da neler oldu? Oralara niye kimse laf etmiyor?” dedi. Güzelsöz, maç sonrası gece 0.00’a kadar statta bekletildiklerini ve sonrasında ellişerli gruplar halinde çıkarılıp dövüldüklerini de öne sürdü ve “Biz de işkence gördük” dedi.

Bursasporlu Esnaflar Derneği Başkanı Fevzinur Dündar ise “Yaptılarsa bizim insanlarımızın yanlışı. Spor taraftarısın. Siyasi işle ne işin var? Hepsi bizim anamız bacımız. Görüşünü yansıtıyor diye darp etmeye çalışmak yanlıştır. Türkiye bir sorunu çözmeye çalışırken taraftar gruplarımıza kalmış değildir bu iş” diye konuştu. Kendisinin de Kürt kökenli olduğunu belirten Dündar, Bursa’da PKK’ya karşı yaygın bir tepki olmasına karşın, Kürtlere karşı herhangi bir husumetin bulunmadığını savundu.”