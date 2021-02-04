Texas, insanların telefonlarına üç kere gönderdiği uyarı sinyalinde şüpheli Chucky'i aradığı için özür diledi

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ABD'nin Texas eyaletinin kamu güvenliği departmanı, insanların telefonlarına çocuk kaçırma durumlarında gönderilen acil uyarı sinyali göndererek korku filmi karakteri "Chucky'e dikkat etmelerini söylediği için özür diledi. Sinyalin bir "test hatası" sonucu gönderildiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Texas'ta insanların telefonlarına çocuk kaçırma vakalarında uyarı için gönderilen sesli uyarı mesajında, filmi karakteri Chucky tarif edildi.

Gönderilen mesajda Chucky adındaki "şüpheli", 28 yaşında, kırmızı saçlı, mavi gözlü olarak tarif edildi. Şüphelinin mavi kot tulum giydiği, renkli bir tişörtü olduğu ve büyük bir bıçak taşıdığı belirtildi. "Şüpheli" Chucky'nin ırkı "Oyuncak bebek" olarak nitelendirildi.

Chucky için insanların telefonlarına uyarı mesajını üç defa gönderen departman özür mesajı yayımladı. Mesajda "Bu uyarı, bir test hatası sonucu gönderildi. Yaratmış olabileceği karışıklık için özür dileriz" ifadeleri yer aldı.