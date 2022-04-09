Tevfik Göksu: Teklif sunacağız, yüzde 40'lık ulaşım zam öğrenciler için geçersiz olsun, zammı İBB sübvanse etsin

İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplu ulaşımda yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere uygulanmaması için girişimde bulunacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yeni zamla birlikte öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruş oldu. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye yükseldi.



Konuyla alakalı Twitter'dan bir video yayınlayan AKP İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, pazartesi günü öğrencilere yönelik yüzde 40'lık zammın kaldırılması için İBB Meclisine teklif sunacaklarını bildirdi.

"Zammı İBB subvanse etsin"

Twitter'dan video paylaşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı: "Sevgili gençler sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İBB şu kullandığınız öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphaneye giderken, evinize dönerken bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. İstedik ki öğrencilerimiz dersleri ile, Türkiye'nin geleceği ile meşgul olsunlar.



Dedik ki, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu yüzde 40'lık zam öğrencilerimiz için geçersiz olsun. Bu zammı da İBB sübvanse etsin. Böylece İETT'de zarar etmesin, kazansın. Öğrencilerimiz de kazansın. Hayırlı olsun." dedi.