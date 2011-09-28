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Spor

Tevez'in Manchester City ile işi bitti ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 12:51

-Tevez'in Manchester City ile işi bitti ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Manchester City'nin teknik direktörü Roberto Mancini, dün Bayern Münih ile oynanan maça yedek başlayan ve sonradan dahil olmayı kabul etmeyen Arjantinli futbolcu Carlos Tevez ile köprüleri attı. Mancini, maçtan sonra yaptığı açıklamada, yıldız oyuncunun kabul edilemez bir davranışta bulunduğunu ve Manchester City'deki işinin bittiğini, kendisi görevde olduğu sürece bir daha forma yüzü göremeyeceğini söyledi. Roberto Mancini, elinde olsa Tevez'i hemen kulüpten göndereceğini de sözlerine ekledi.

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