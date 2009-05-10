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Spor

Tevez veda mesajı verdi

Manchester United, Arjantinli futbolcusu Carlos Tevez ile yollarını ayırıyor.

10 Mayıs 2009 03:00


Manchester United, Arjantinli futbolcusu Carlos Tevez ile yollarını ayırıyor. Kulüpten beklediği kontrat teklifini almadığın söyleyen Tevez, "Sanıyorum gelecek sezon United futbolcusu olmayacağım" dedi.


2007'de Manchester Unıted'a transfer olan Carlos Tevez'in bu sezon sonunda 2 yıllık kiralık sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz aylarda medyaya verdiği röportajlarda kulüpte kalmak istediğini birçok kez tekrarlayan Tevez'in bu arzusu gerçekleşmedi.

25 yaşındaki futbolcuyu tutmakta istekli davranmayan United yönetimi, Tevez'e beklediği sözleşme uzatma teklifini sunmadı. Tevez, "Durumdan çok üzgünüm ama sanıyorum şu aşamada taraftara sadece "güle güle" diyebilirim" dedi.

Kalmak için herşeyi yaptığını vurgulayan Tevez, "Gelecek sezon United futbolcusu olacağımı düşünmüyorum. Taraftar bana aileden biri gibi davransa da aynı yaklaşımı yönetimden göremedim. Hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim" dedi.

İngiltere'de mutlu olmadığı yolundaki haberleri de yalanlayan Tevez, "4 yaşındaki kızım İngilizce öğrenmeye başladı, eşim de burda çok iyi zaman geçiriyor. İspanya'yı İngiltere'ye tercih etmem" dedi.

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