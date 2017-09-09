TEV'den 12'nci şube Bodrum'a

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde Turk Eğitim Vakfı\'nın (TEV) 12\'nci şubesinin açılışı nedeniyle düzenlenen törende dernek ofisinin tamamlanmasında destek olan kişi ve kurumlara teşekkür sertifikası verildi.

Bodrum\'da Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi\'nde hizmete açılan 12\'nci TEV şubesi için Marina Yat Kulüp\'te kokteyl düzenlendi. Kokteyle TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Ece Yırcalı Yeşilpınar, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile kızları İpek Kocadon, TEV Yönetim Kurulu üyeleri, bağışçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV\'in herhangi bir bölgenin ya da görüşün vakfı olmadığını söyleyerek, \"Türkiye gibi bir ülkede eğitim konusunda çalışan bir vakıf, 50\'nci yılında isabetli ve gerçekçi çalışmaları ile ileriyi hedeflemektedir. Türk Eğitim Vakfı, 50 yıldan beri herhangi bir bölgenin herhangi bir görüşün herhangi bir ailenin herhangi bir istikametin vakfı olmadan Türkiye\'nin gencine ve dolayısıyla Türkiye\'nin geleceğine doğru çalışan çabalayan ve bu konuya kendini vakfetmiş olan arkadaşların topluluğudur\" dedi.

50 YILDA 250 BİN ÖĞRENCİYE BURS

TEV\'in kurulduğundan bu yana verdiği burslarla ilgili bilgi veren Yırcalı, \"Bugüne kadar bu yarım asırlık serüvenimiz sırasında 250 bin burs vermiş vaziyetteyiz. 2 bin yurt dışında lisans ve lisansüstü çalışma yapan arkadaşlarımıza burs verilmiş ve bu arkadaşlarımız da süreç içerisinde Türkiye\'ye dönmüş ve ülkemizin çeşitli kesimlerinde önemli vazifeler almakta ve Türkiye\'ye destek olmakta, Türkiye\'ye hizmet etmektedir. Bizim de tek amacımız tek ödülümüzün bu olduğunu ifade etmek istiyorum\" dedi.

Türkiye\'nin geleceği için TEV\'e maddi ve manevi destek verildiğini kaydeden Rona Yırcalı, \"Desteğinizi desteğinizi esirgemeyin. Türkiye\'deki 12\'nci vakfımızı bu güzel Bodrum\'da açmış bulunuyoruz. Bodrum Türkiye için önemli. Verdiğimiz burslardan 3 bin kadarını Muğla ilindeki üniversite öğrencilerine ayırdık. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde 50\'den fazla arkadaşımız aktif burs almaktadır\" diye konuştu.

\"YENİ ŞUBELER AÇALIM\"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Bodrum\'un Türkiye\'nin dünyaya açılan en çağdaş en modern kapısı olduğunu belirterek \"Bodrum dünya barış topluluğu gibi yaşayabiliyorsa bunun altında yatan en büyük neden Bodrum halkının eğitimli, medeni, hoşgörülü ve paylaşımcı bir toplum olmasıdır. Eğer bugün Türkiye\'de medeniyetten söz etmek istiyorsak en az 100 tane daha Bodrum yaratmamız lazım. Gelin el ele verelim 81 ilde bu güzel vakfımızın şubelerini açalım. Açılan her şube bilin ki güzel ülkemizin geleceğini ve ulu önderimizin gözündeki ışık yolu olan medeniyet yoluna atılmış bir temel olacaktır\" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Başkan Yardımcısı Adnan İğnebekçili ile birlikte vakfın şubesinin kurulmasına destek veren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'a ve emeği geçenlere teşekkür sertifikası verdi. Sertifika töreni ile etkinlik sona erdi.

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