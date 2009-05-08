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Yaşam

TEV, bağışçılarının anneler günü'nü kutladı

08 Mayıs 2009 16:42

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Ankara Şubesi, düzenlediği etkinlikle vakfa bağışta bulunan kadınların Anneler Günü'nükutladı.

Ziraat Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Ankara Şubesi Başkanı Ömer Turna, hayatı boyunca çalışarak kazandıklarını maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bağışlayanları, özel günlerde yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Bağışta bulunanların büyük çoğunun kadın olduğunu ifade eden Turna, bu tür etkinliklerle bağışçıların birbirleriyle tanışmalarını sağladıklarını söyledi.

Ankara'da 75 civarında bağışçıları olduğunu belirten Turna, yaşı oldukça ilerlemiş ve bu kutlamaya katılamayan bağışçıları da 10 Mayıs Pazar günü evlerine giderek ziyaret edeceklerini belirtti.

Anneler Günü etkinliğinde bağışçılara kupa hediye edilirken, bağışçılar Türk Sanat Müziği sanatçılarının söyledikleri şarkılarla eğlendiler.

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