Tetra Pak'ta patronun eşinin ölümünde 'aşırı doz' şüphesi

İsveç’in Lund kentinde 1951’de kurulan ve 1971’den bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteren uluslararası sıvı gıda işleme ve paketleme üreticisi Tetra Pak’ın varisi Hans Kristian Rausing’in 48 yaşındaki karısı Eva Rausing, evinde ölü bulundu

Hürriyet'in haberine göre, Eva Rausing’i cesedi, dünyanın en zenginleri listesinde ilk 100’de yer alan eşi Hans Rausing’in uyuşturucu bulundurmak suçuyla gözaltına alınıp, evinin aranması sonucunda ortaya çıktı. Eva Rausing’in yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sonucunda ölmüş olabileceği belirtilirken, eşi Hans Rausing hakkında, uyuşturucu temin ederek eşinin ölümüne sebebiyet vermekten dolayı soruşturma açıldı.

Uyuşturucu şüphesi

İngiltere’nin başkenti Londra’da lüks bir evde yaşayan çiftin daha önce de uyuşturucuyla başı belaya girmişti. 2008’de eşi ile birlikte Londra’daki ABD Konsolosluğu’na uyuşturcu sokmaya çalışırken yakalanan Eva Rausing, Pepsi şirketinin üst düzey yöneticilerinden birinin kızıydı. İngiliz polisi Eva Rausing’e yapılan ilk incelemede ölüm nedeninin tespit edilemediğini, detaylı inceleme için otopsi yapılacağını açıkladı.



Hans Rausing 4.3 milyar sterlinlik (6.7 milyar dolar) servetiyle İngiliz Sunday Times gazetesinin 2012 araştırmasına göre İngiltere’nin 12’nci en zengin adamı. Zamanının büyük bölümünü Barbados’da 11 odalı villalarında geçiren Rausing çifti hayırseverlikleri ve lüks yaşam tarzlarıyla biliniyordu. Uyuşturucuyla mücadele için rehabilitasyon merkezinde tanışan çiftin 20 yaşından küçük 4 çocuğu bulunuyor. Eva Rausing’in cesedinin bulunduğu yerde ve arabasında çok imktarda, eroin, kokain, iştah hapları, depresyon hapları ve diğer yasadışı haplar bulundu.

Büyük bir hayırseverdi

Pepsi’nin milyoner yöneticilerinden Tom Kemeny’nin kızı olan Eva Rausing’in ölümüyle ilgili ailesinin yaptığı açıklamada, “Çok çok üzgünüz. Bizim için büyük bir yıkım olan bu konuda medyanın saygı göstererek bizi yalnız bırakmalarını istiyoruz” denildi. Babasının kurduğu küçük işletmeyi geliştirerek Tetra Pak’ı kuran 86 yaşındaki baba Hans Rausing ise, açıklamasında “Eva, 20 yıl boyunca yardım derneklerine çok büyük bağışlar yapan harika bir insandı. Sağlık sorunlarıyla ilgili büyük mücadele verdi” dedi.