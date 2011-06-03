Tetra Pak 50 Airbus uçağı büyüklüğünde çöp topladı

T24 - Her yıl 55 Eyfel Kulesi ağırlığındaki ambalajı yeniden dönüştüren, son 5 yılda 340 rüzgârgülü ağırlığında tasarruf sağlayan Tetra Pak, 2020 yılı sonuna kadar karbon emisyonlarını 2010 düzeyinde tutarak, kullanılmış içecek kartonları için geri dönüşüm oranını da ikiye katlamayı hedefliyor. Tetra Pak Türkiye’de ise 50 Airbus uçağı büyüklüğünde malzemeyi geri topladı.

Gıda işleme ve ambalajlama çözümlerinde dünya lideri Tetra Pak, karbon emisyonlarını sınırlandırma, sorumlu kaynak tüketimi ve sürdürülebilir ambalajlama çalışmalarını kapsayan 2020 çevre hedeflerini açıkladı. Her yıl 55 Eyfel kulesi ağırlığındaki ambalajı yeniden dönüştüren, 2005-2010 yılları arasında 340 rüzgârgülü ağırlığında tasarruf sağlayan Tetra Pak, 2020 yılı sonuna kadar karbon emisyonlarını 2010 düzeyinde tutarak, kullanılmış içecek kartonları için geri dönüşüm oranını da ikiye katlamayı hedefliyor. Tetra Pak Türkiye ise geri dönüşüm çalışmalarında dünyada 5. sırada yer alırken, karbon emisyonunu da yüzde 10 oranında azalttı.



Karbon salınımı yüzde 40 azaltılacak

2005-2010 yılları arasında satışlarını yüzde 23 artıran Tetra Pak, aynı dönemde kesin karbon emisyonunu yüzde 11 azaltırken, göreceli olarak yüzde 30 azalma sağladı. Tetra Pak Türkiye de İzmir’de bulunan fabrikasında da yine aynı dönem içerisinde karbon salımını yüzde 10 oranında azalttı. 2020 yılı sonuna kadar karbon emisyon düzeyini 2010 seviyelerinde tutmayı hedefleyen Tetra Pak, bu hedef doğrultusunda, tahmini yüzde 5 yıllık bileşik büyüme oranı karbondioksit eşdeğeri emisyonlarda yüzde 40 oranında bir göreceli azalma gerçekleştirilecek. Karbon salınımdaki hedeflere ulaşmak amacıyla, değer zinciri içerisinde yer alan operasyonlara ve müşterilere de destek verilecek.



100 milyar kutu geri dönüştürülecek

Tetra Pak belirlenen hedefler doğrultusunda, yeni ürün grupları için kullanılmış içecek kartonlarını dünya çapında düzeyde geri dönüşüm oranını da iki katına çıkarmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Bu hedefe ulaşmak için 2020 yılında yaklaşık 100 milyar kullanılmış içecek kartonunun geri dönüştürülmesi amaçlanıyor. Tetra Pak, bu amaç doğrultusunda teknoloji geliştirme sürecinden, etkin toplamaya ve tasnif süreçlerine kadar tüm geri dönüşüm değer zincirine faal olarak katılarak, tüketici farkındalığının arttırılması da planlanıyor.



Yenilenebilir hammaddede büyük anlaşma

Sorumlu kaynak kullanımı çerçevesinde de Tetra Pak, ürünlerinde kullanılan dünya ormanlarının sorumlu yönetimini teşvik eden şirketlere verilen Forest Stewardship Council (FSC™) onaylı karton tedariki de yüzde 100'e yükseltilecek. Hızla yürütülecek bu çalışmayla 2012 yılında yüzde 50'ye ulaşılması amaçlanıyor. Tetra Pak, dünyada bu yılsonuna kadar FSC™) logosunu taşıyan Tetra Pak kartonlarının sayısını, 2010’a oranla ikiye katlayarak, yaklaşık 16 milyara ambalaja ulaşacak.

Sürdürülebilir ürünler konusunda da çalışmalarını sürdüren Tetra Pak, yenilenebilir bir kaynak olan tahta elyafıyla ürettiği ürünleri içerisindeki yenilenebilir bileşen içeriğini arttırma için 2011 yılında şeker kamışından üretilmiş yenilenebilir polimer içeren ürünler imal etmek üzere Brezilyalı yeşil polietilen üreticisi Braskem ile sözleşme imzaladı.



Türkiye’de 50 Airbus büyüklüğünde malzeme geri toplandı

2010 yılında dünyada 30 milyar kullanılmış Tetra Pak kartonunun geri dönüşümü yapılırken, Türkiye’de de Tetra Pak ambalaj malzemelerinin 51 bin tonunun 28 bin tonu geri toplandı. 50 tane Airbus uçak büyüklüğünde malzeme geri toplanırken, Tetra Pak Türkiye, bu oranla dünya sıralamasında beşinci, Ortadoğu Bölgesi içinde ise birinci sırada yer aldı. 2011 yılı için ise, müşterilere iletilecek ambalajların %60’ının tüketicilerce kullanıldıktan sonra geri dönüştürülmesini hedefleniyor.

FSC™) sertifikalı ambalajların ülkemizdeki satışı konusunda da, Tetra Pak Türkiye gerekli eğitim ve denetimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Bu gelişme ile geçtiğimiz yıllarda Tetra Pak’ın FSC™) sertifikalı ambalajlarını talep eden müşterilerin talebi karşılanacak.

Çevre ile ilgili çalışmaların yaygınlaşması ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak adına çeşitli sosyal çalışmalar da yürüten Tetra Pak Türkiye, bu amaçla 2004’ten beri ilkokullarda eğitimler düzenliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, WWF işbirliği ile gerçekleştirilen “Küçük Şeyler Doğayı Yeniler” eğitimiyle, sürdürülebilirlik, yenilenebilirlik ve geri dönüşümle ilgili önemli mesajlar veriliyor. Bu eğitim kapsamında, 6 yılsonunda 1 milyon öğrenciye ulaşıldı.