TETİŞ Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Erkan BAY / ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Aydın (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Anıl Usta (xxx)

ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx), Mehmet (xx), Orhan (xx), Emre (xx), Kadir Bekmezci (xx) (Dk.82 Enes x), Kadir (xx), Bagayoko (xxx), Onur (xx), Serkan (xxx) (Dk.72 Ali Fırat x), Ahmet (xxx) (Dk.82 Erhan x)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (xx), Ahmet Karadayı (x), Fatih (xx), Abdullah (x), Ali (xx), Can (xx), Yusuf (x), Batuhan (x) (Dk.77 Arif x), Cihan (x) (Dk.65 Toykan x), Berk (x) (Dk.90 Arda x), Melih (x)

GOLLER: Dk.9 ve Dk.65 (P) Ahmet, Dk.50 Bagayoko, Dk.69 Emre (TY Elazığspor)

SARI KART:Kadir (TY Elazığspor) ,Can.Fatih,Toykan (Kardemir Karabükspor )

Spor Toto 1\'inci Lig 6\'ncı hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor, kendi sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor\'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmadan öne çıkan dakikalar şöyle;

9\'uncu dakikada Serkan\'ın sağ kanattan ortasında Ahmet yerden sert vurdur ve top ağlara gitti:1-0.

11\'inci dakika art arda çalımlar ile ceza sahasına giren Berk\'in pasında topla buluşan Ahmet\'in şutu az farkla dışarı gitti.

38\'inci dakikada Batuhan\'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk yarı Yetiş Yapı Elazığspor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile bitti.

50\'nci dakikada Kadir Bekmezci\'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kurtardı, dönen topu Bakayoku kafa ile ağlara gönderdi: 2-0.

65\'inci dakikada ceza sahası içinde meydana gelen karambolde Bagayoko\'nun şutunu savunmada Fatih el ile kesince, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Ahmet\'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

69\'uncu dakikada Kadir\'in pasında Emre, ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elazığspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor\'u 4-0 mağlup etti.

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