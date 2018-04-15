Tetiş Yapı Elazığspor- Adana Demirspor: 2-1 

Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

STAT : Atatürk

HAKEMLER : Onur Karabaş (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR : Ahmet (x) - Canberk (xx), Murat (xxx), Sezgin (xxx), Mehmet (xxx), Bjarnason (xx), Alparslan (xx), Tatos (xx), Muhamed (x) (Dk. 29 Halil x), Hora (xx) (Dk. 81 Mertan x), Tom (x) (Dk. 58 Diarra xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (x) - Adil (xx), Yiğit (xx), Yiğitcan (xx), Tolgahan (xx), Savaş (xx) (Dk. 76 Abdulkadir x), Batuhan (x), Kubilay (x) (Dk. 74 Politylo x), Mendy (xx), Tambe (xx), Atabey (x) (Dk. 69 Aydın x)

GOLLER: Dk. 65 ve Dk. 70 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor) - Dk. 54 Yiğitcan (Adana Demirspor)

SARI KART: Mendy, Yiğitcan (Adana Demirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 31\'inci haftasında Elazığ\'da oynanan maçta, Tetiş Yapı Elazığspor, Adana Demirspor\'u Diarra\'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek sayısı Yiğitcan\'dan geldi.

13\'üncü dakikada Mendy\'nin pasında Atabey ceza sahası içinde topa sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş\'ta kaldı.

21\'inci dakikada Tom\'un sol kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Hora topun gelişine sert vurdu. kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.

34\'üncü dakikada orta sahadan kaptığı top ile ceza sahasına giren Tatos\'un sert şutu kaleci Kurtuluş\'ta kaldı.

37\'inci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Tatos\'un sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

54\'üncü dakikada kalecinin öne çıktığını gören Adana Demirsporlu Yiğitcan\'ın, yaklaşık 40 metreden attığı şutta top ağlara gitti: 0-1

59\'uncu dakikada Hora\'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Kurtuluş iki hamlede kontrol etti.

65\'inci dakikada ev sahibi ekibin gelişen atağında topla buluşan Murat Akça\'nın sol kanattan pasına Diarra dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

70\'inci dakikada borda beyazlı ekibin geliştirdiği atakta sol kanattan ceza sahasına giren Hora\'nın yerden düzgün pasına yine dokunan Diarra oldu ve top ağlarla ikinci kez buluştu: 2-1

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç, Tetiş Yapı Elazığspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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