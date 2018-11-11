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Tetiş Yapı Elazığspor - Eskişehirspor:3-2

ERKAN BAY / ELAZIĞ,(DHA)- STAT: Atatürk HAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx) TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx), Emre (xx), Ali (xx), Mehmet (xx), Kadir Bekmezci (xx), Bjarnason (xx), Tatos (x), (Dk

11 Kasım 2018 19:01

ERKAN BAY / ELAZIĞ,(DHA)-

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx), Emre (xx), Ali (xx), Mehmet (xx), Kadir Bekmezci (xx), Bjarnason (xx), Tatos (x), (Dk.89 İdrissa Diarra x), Serkan (xx), (Dk.72 Eren x), Ahmet (xxx), Diarra (xx), (Dk.78 Kadir x)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (x), Semih (x), Tolga (x) (Dk.60 Talha x), Alperen (x), Mehmet Feyzi (x), Furgan (x) ( Dk.83 Kaan x), Mehmet Özcan (xx), Mevlüt (xx), İbrahim (xx), Cemali (x), Fıratcan (x), (Dk.40 Bedirhan x)
GOLLER: Dk.32, Dk. 55 Ahmet, Dk.47 Mehmet (Elazığspor),  Dk.6, Dk.72 İbrahim (Eskişehirspor)
SARI KART:Kadir Bekmezci, Bjarnason (Elazığspor), Mehmet Feyzi, Mevlüt, Cemali, Semih (Eskişehirspor) 

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 12\'nci haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, kendi sahasında Eskişehirspor\'u 3-2 mağlup etti. 
MAÇTAN DAKİKALAR:
6’ncı dakikada, Mehmet  orta sahada Kadir Bekmezci’den kaptığı topu ,İbrahim’e verdi.İbrahim’in ceza sahası yayı üzerinden vuruşu ağlara gitti.0-1 
26’ncı dakikada, Kadir Bekmezci’nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı.
32’nci dakikada, Tatos’un sağ kanattan kullandığı serbest  vuruşa ceza sahası içinde Ahmet kafayı vurdu,meşin yuvarlak ağlara gitti.1-1    
47’nci dakikada, Tatos’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mehmet ceza sahası içinde kafayı vurdu,meşin yuvarlak ağlara gitti.2-1
55’inci dakikada, Adem’in sağ kanattan ortasına Ahmet kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti.3-1
63’üncü dakikada, Kadir Bekmezci’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ekrem kornere çeldi.
72’nci dakikada, Mehmet Özcan’ın ceza sahası dışından çektiği şut defanstan sekerek İbrahim’in önünde kaldı.İbrahim plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.3-2 
Mücadeleyi Tetiş Yapı Elazığspor, 3-2\'lik skorla kazandı.

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