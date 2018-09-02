Tetiş Yapı Elazığspor - Balıkesirspor Baltok: 1-2 

Erkan BAY / ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Habip Tiryaki (xx), Berksan Duran (xx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx), Mehmet (xx), Orhan (xx), Serkan (x) (Dk.29 Kadir Taşoğlu xx), Kadir Bekmezci (xx) (Dk.67 Eren x), Bjarnason (xx), Tatos (xx), Emre (xx) (Dk.75 Diarra x), Ahmet (xx), Bagayoko (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK:Vukovic (xx), Cüneyt (xx), Nizamettin (xx), Oğuz (xx), Uğur (xx), Bülent (xx), Sedat (xx), Cumali (xx) (Dk.86 Glumac x), Otoo (x) (Dk.45 Mehmet Boztepe x), Foxi (xx) ( Dk.74 Furkan x), Abdulkadir (x)

GOLLER: Dk.44 Kadir Taşoğlu (Elazığspor), Dk.54 Mehmet Boztepe, Dk.63 Abdulkadir (Balıkesirspor)

SARI KART:Tatos,Kadir Taşoğlu, Bjarnason (Elazığspor) Bülent,Nizamettin (Balıkesirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig’in 4’üncü haftasında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında ağırladığı Balıkesirspor Baltok’a 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8’inci dakikada Abdulkadir’in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cumali’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44’üncü dakikada ev sahibinin geliştirdiği atakta Tatos’un ceza sahası içerisine gönderdiği ortayı iyi takip eden Kadir Taşoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

İlk yarı Tetiş Yapı Elazığspor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

54’üncü dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Foxi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Boztepe\'ın şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

59’uncu dakikada bordo - beyazlı ekibin geliştirdiği atakta Bjarnason’un pasında topla birlikte ceza sahasına giren Tatos’un sert şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.

63’üncü dakikada sol kanattan Balıkesirspor atağında Sedat’ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti.1-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elazığspor kendi sahasında Balıkesirspor’a 2-1 mağlup oldu.

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