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Spor

Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor: 2-3  

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Deniz Turgut (xx), Soner Maraş (xx) TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx), Ali (xx) (Dk

21 Nisan 2018 18:46

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Deniz Turgut (xx), Soner Maraş (xx)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx), Ali (xx) (Dk. 53 Mertan x), Murat (x), Mehmet (xx) (Dk. 78 Halil x), Canberk (xx), Emre (xx) (Dk. 21 Diarra x), Bjarnason (xx), Alparslan (xx), Tatos (xx), Sarpong (xx), Hora (xxx)
ADANASPOR: Hayrullah (xx), Gökhan (xx), Bilal (xx) (Dk. 71 Mustafa x), Berkan (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 84 Uche x), Tevfik (xx), Renan (xx), Diniz (xx), Ronei (xxx), Yakup (xx), Bahattin (xx)
GOLLER: Dk. 25 Tatos, Dk. 30 Hora (Tetiş Yapı Elazığspor) - Dk. 8 Bahattin, Dk. 45 Bilal, Dk. 86 Uche (Adanaspor )
KIRMIZI KART: Dk. 40 Murat (Tetiş Yapı Elazığspor)
SARI KARTLAR: Canberk, Mehmet, Ahmet, Alparslan (Tetiş Yapı Elazığspor) - Gökhan, Ronei, Bilal (Adanaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig’in 32’nci haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, kendi sahasında ağırladığı Adanaspor’a 3-2 mağlup oldu.

8’inci dakikada sağ kanattan Tevfik\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bahattin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
25’inci dakikada Sarpong’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tatos sert vurdu ve top ağlara gitti: 1-1.
30’uncu dakikada Tatos’un ceza sahası içinde çektiği sert şutu kaleci Hayrullah sektirdi, dönen topa Hora dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
45’inci dakikada sağ kanattan Ronei’nin ceza sahasının ortasında kaleci Ahmet’ten seken top Bilal’ın kafasına çarptı ve top ağlara gitti: 2-2.
66’ncı dakikada serbest vuruşu kullanan Renan’ın sert şutunu kaleci Ahmet kurtardı.
79’uncu dakika ceza sahası içinde topla buluşan Ronei’nin sert şutunu kaleci Ahmet kurtardı.
82’nci dakika Halil’in ceza sahasına ortasına Hora sert vurdu ama kaleci Hayrullah kurtardı.
86’ncı dakika da ceza sahası içine Tevfik\'in pasında Uche müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-3.

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