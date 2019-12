Tetikçilikten birinciliğe

T24- Manisa'nın Soma İlçesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Yücel Ünal'ın hayatı, 'suçlu' olarak görülen kişilere gereken destek verildiğinde her şeye yeniden başlayabileceğinin kanıtı adeta.



Akşam'dan Cumhur Erkek'in haberine göre, lise eğitimini tamamladıktan sonra çetelerin tuzağına düşen Yücel Ünal, önce uyuşturucu batağına saplandı. Ardından bir cebine biraz para, diğerine silah konularak sokağa salındı. Çetelerin emrine giren Ünal, suç işlemeye başladı.



Tam 'Bu bataktan artık kurtuluş yok' derken emekli DGM Savcısı Avukat İsmet Erkul çıktı karşısına. Erkul önce Yücel'in avukatlığını üstlendi. İki çocuk babası Erkul, o dönem 18 yaşında olan Yücel Ünal'ın önce uyuşturucudan kurtulmasını sağladı ardından ofisinde iş verdi.



YENİ YAŞAM VERDİ



Sonra yaşanan gelişmeleri Yücel Ünal şöyle anlattı: 'O bataktan kurtulmak istiyordum. İsmet Bey, beni okumaya teşvik etti. Önce iki yıllık Burhaniye Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdim. Ardından İsmet Bey beni Dikey Geçiş Sınavı'na girmeye zorladı. Özel hoca tuttu. 100 bin kişi içinde 435'inci oldum. İsmet Bey, yanında okumamı istedi. Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne girdim. Eğitimim boyunca tüm masraflarımı bir baba gibi karşıladı. Ben de onu mahcup etmedim. Geçtiğimiz hafta işletme bölümünü birincilikle bitirdi. Fakültede ikinci oldum.'



KENDİMİ MAFYANIN PENÇESİNDE BULDUM



Ailesinin çok yoksul olduğunu söyleyen Yücel Ünal, 'Bana 'Seni okutamayız başının çaresine bak dediler. Kendimi mafyanın pençesinde buldum. Her gece uyuşturucu kullanıyor, belimize silah takıp bize gösterilen adamları dövüyor, yaralıyorduk. Çok kez gözaltına alındım ancak cezaevine girmedim' dedi. Okulunu birincilikle bitiren Ünal, mafyanın elinde olan gençlere seslendi: 'Gelin siz de benim gibi okuyun. İstedikten sonra her şeyi başarabilirsiniz.'