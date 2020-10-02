Tetikçi iddialarıyla gündeme gelen Emre Aşık hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık’ın kendisini öldürmek için iki kez tetikçi tuttuğunu iddia etti. O iddialarda tetikçi olarak lanse edilen Beycan Şenürek, Emre Aşık hakkında suç duyurusunda bulundu

CNN Türk’te yer alan habere göre, Şenürek’in avukatı Serhat Aydoğan da bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Emre Aşık ve Erdi Sungur'dan şikayetçi oldu. Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Emre Aşık ve Erdi Sungur, Baycan Şenürek’in kişilik haklarına açıkça saldırıda bulunmuştur. Emre Aşık’ın suç duyurusu medya tarafından da takip edilmiştir. Bu durum Beycan Şenürek’in iş ve aile hayatında ciddi şekilde sıkıntıya düşmesine sebep olmuştur. Söz konusu olayda Erdi Sungur ile Emre Aşık’ın beyanları dışında hiçbir somut delil mevcut değildir. Bu sebeple suç uydurma suçu, iftira, kişilik haklarına saldırı gerçekleşmiştir.”