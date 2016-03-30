Teşvikiye'de silahlı saldırı; 1 yaralı

İstanbul Teşvikiye'de bulunan House Cafe'de silahlı saldırı meydana geldi. Olayda bir müşteri bacağından vuruldu. 2 saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre, olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Hakan B. kafede tek başına oturduğu sırada, yan masada oturan 2 kişi aniden ayağa kalktı.

Zanlılardan biri, Hakan B.’nin kulağına bir şeyler söyledikten sonra, elindeki silahla 2 el ateş etti.

Sol dizinden ve baldırından yaralanan B. kanlar içinde yere serilirken, zanlılar hızla kafeden dışarıya çıktı. Kafenin önünde de havaya ateş açan zanlılar daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

Alacak-verecek meselesi yüzünden mahkemelik olduğu öne sürülen 37 yaşındaki Hakan B. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.