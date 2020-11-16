“Teşvikiye'nin tek deprem toplanma alanı 1,7 milyar TL’lik bedelle imara açıldı”

AFAD planları ile e-Devlet sisteminde 'Deprem Toplanma Alanı' olarak görülen Teşvikiye'nin tek deprem toplanma alanı, Marmara Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi arazisi, 1,7 milyar TL karşılığında DAP Yapı’ya verildi. Kampüs arazisinin, “Durmak yok adam gibi yola devam” sloganıyla müteahhitlik yapan DAP Yapı'nın, iktidara yakın olduğunu söyleyen CHP'li Ali Mahir Başarır, "Teşvikiye’nin tek deprem toplama alanı rant için mi imara açıldı?" diye sordu.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Marmara Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi arazisinin e-Devlet sisteminde, “Tek deprem toplanma alanı” olarak görünmesine karşın 1,7 milyar TL’lik bedelle DAP Yapı’ya verilme nedenini sordu.

İnşaatın başladığı alanın mahallenin ‘Deprem Toplanma Alanı’ olmasının yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapan son yeşil alan olduğunu söyleyen Başarır, "İçindeki koruda çeşitli ağaç ve bitkileriyle florası ve sansar dahil çeşitli hayvanlarıyla faunası olan bir ekosistemdir. Yapılaşmaya açılacak alanın içinde bir biyoçeşitlilik barınmaktadır. İptali istenen yapı ruhsatıyla birlikte imar planı işlemlerinin; kamu yararına uygun olması olmazsa olmaz bir koşuldur”’ ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkındaki soruşturmaya tepki

Kanal İstanbul'un yıkıcı etkisini anlatan afişleri ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmaya tepki gösteren Başarır, iktidar Teşvikiye’nin ‘Tek Deprem Toplanma Alanı’ ve halihazırda betonlaşan bölgenin ‘yeşil alan’ ını imara açmaktadır. İnşaatı meşru hale getirmek için yapacağınız birkaç metrekarelik yeşil alan, deprem anında halkımızı korumamaktadır. Bu bölgedeki yeşil alanımızı ve deprem toplanma alanımızı elimizden almayın’’ dedi.

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CHP'li Ali Mahir Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği önergede şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

1-Bu ‘kıymetli’ arazi, AFAD planlarında ve e-devlet sisteminde hâlâ ‘deprem toplanma alanı’ olarak görülmektedir. Hatta 1999’daki Marmara Depremi’nde Teşvikiye sakinleri bu araziye sığınmıştır. Depremin bu ülkenin bir gerçeği olduğunu anladığımız son günlerde; Teşvikiye’nin tek deprem toplanma alanının, halkın sağlığını hiçe sayarak imara açılması rant için midir?

2-Bu bölgeye, Levazım Tüneli yapılırken o hatta bulunan yaklaşık 10 tane binada çatlaklar oluşmuştur. Aynı bölgeye DAP Yapı tarafından ‘Toplu Konut’ inşa edilmesi deprem gerçeğiyle örtüşmemektedir. Bu bölgede tünel inşaatı yapılırken çatlaklar oluşması dönemin AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından raporlansa da bu bölgeye toplu konut yapılmasının nedeni nedir?

3-Bir yerde imar değişikliği yapılabilmesinin belli kriterleri vardır. Bunun en önemlisi kamu yararıdır. Bu bölgede, kamusal kullanımdaki araziyi alıp sermaye grubuna devir ederken kamu yararı tam olarak nerededir? Şişli’de aktif yeşil alanı oranı 1,1 iken, 26 dönümlük bir sürü canlıyı barındıran, onlarca yıllık ağaçları barındıran bir arazinin müteahhide verilmesinde nasıl bir kamu yararı bulunmaktadır?

4-Kampüs arazisi “Durmak yok adam gibi yola devam” sloganıyla müteahhitlik yapan DAP Yapı’ya verilmiştir ve DAP Yapı’nın sitesinde; DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile çekilen resimler bulunmaktadır. Bu ihalenin DAP Yapı’ya verilmesinde bu yakınlığın bir bağlantısı var mıdır?

5-Türkiye’de kaç deprem toplanma alanı vardır? Bunların illere göre dağılımı nedir? Deprem toplanma alanı olarak tespit edilen alanların kaçına imar izni verilmiştir? İmar izni verilen bu alanlar hangileridir?