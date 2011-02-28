Teşvik yolsuzluğunda 40 gözaltı

T24- Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda, ''tarımda verilen teşvik primlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla'' yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tarımda verilen teşvik primlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Mersin, Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında tarım müdürlüklerinin de bulunduğu bazı kurumlarda yapılan aramalarda, yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı, operasyonun sürdüğü belirtildi. (aa)