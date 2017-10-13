T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Testis boyu, nasıl bir baba olunacağı üzerinde etkili!

70 erkeğin MRI taramasından geçirildiği araştırmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlandı

13 Ekim 2017 00:59

Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlanan bir araştırmaay göre, küçük testisli erkekler daha iyi baba oluyor.

Yapılan çalışmada 70 erkek, çocuğunun fotoğrafına bakarken MRI taramasından geçirildi. Aynı anda eşlerine, çocuk bakımı konusunda kocasının ne kadar yetenekli olduğuna dair test uygulandı. Araştırma sonuçlarına göre, küçük testisli erkeklerin çocuklarına karşı daha korumacı bir tavrı olduğu ve MRI taraması sırasında beyinlerindeki ebeveynlikle ilgili bölümün aydınlandığı belirlendi.

Women’s Health’de yer alan habere göre, çalışmanın yazarı Doktor James Rilling, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Testis ölçüsü sperm üretimiyle bağlantılı olduğundan, büyük testisli erkeklerin daha ziyade ilişkiyle ilgilendiği tahmin ediliyor. Bu nedenle ebeveynlik için daha az enerjileri kalıyor” dedi.

 

ETİKETLER

seksyaşamtestispenisbabalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24