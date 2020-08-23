T24 LogoT24 Logo
Gündem

Testi pozitif çıktı, komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındı

23 Ağustos 2020 15:00

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki, Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyleyince, sokak karantinaya alındı. 

Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak’ta yaşayan bir kişi, kKronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekipleri kişinin yakın zamanda temas ettiği kişileri araştırmaya başladı. Test sonucu pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyledi. Bunun üzerine sokak tedbir amacıyla karantinaya alındı. Sokağın girişleri bariyerlerle kapatılarak önlem alındı. 

 

 



ETİKETLER

kocaelikartepekoronavirüspozitifkomşu ziyaretisokak karantinaya alındı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24