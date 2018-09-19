Testi çözün, iklim değişikliğine ne kadar etki ettiğinizi öğrenin!

REC Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi, birkaç basit soruya yanıt vererek karbon ayak izinizi ölçebileceğiniz ve iklim değişikliğine ne kadar etki ettiğinizi öğrenebileceğiniz bir test hazırladı.

İnternet sitesinde yer alan forma evinizde yaşayan kişi sayısı, ulaşım ve beslenme tercihleriniz ve ödediğiniz fatura tutarları gibi bilgileri girerek siz de karbon ayak izinizi hesaplayabilir ve bu sayıyı Türkiye ortalaması ile karşılaştırabilirsiniz.

Karbon ayak izinizi hesaplamak için tıklayın…

Hazırlanan formda aynı zamanda ayak izinizi düşürmek için yapabilecekleriniz de bulunuyor. REC Türkiye’nin verdiği karbon ayak izi küçültme önerileri şöyle:

Şehir içi ulaşımda bireysel araç kullanımı yerine bisiklet gibi daha temiz ulaşım yöntemlerini ya da toplu taşıma kullanmayı tercih edebilir, yerel yönetimlerinizden uygun alt yapıyı sağlamasını talep edebilirsiniz.

Şehirler arası ulaşımda özellikle kısa mesafelerde uçak kullanmaktan kaçınabilir, fırsatınız olduğu durumlarda tren gibi düşük karbonlu ulaşım araçlarını tercih edebilirsiniz.

Evinizin ısı yalıtımını yaptırarak iklimlendirme için harcadığınız enerjiyi yüzde 50’ye varan oranda azaltabilirsiniz.

Evdeki ampulleriniz ve elektrikli ev aletlerinizi enerji verimli türleriyle değiştirerek elektrik tüketiminizi ve buna bağlı karbon salımınızı azaltabilirsiniz.

Ham madde üretiminden kaynaklanan salımların azalmasını desteklemek için evinizde oluşan atıklarınızı türlerine göre ayırarak geri dönüştürülmesini sağlayabilir, yerel yönetimlerinizden uygun alt yapıyı sağlamasını talep edebilirsiniz.

Özellikle elektronik eşyalarınızı yenisiyle değiştirirken eskisinin kullanılamaz halde olmasına dikkat ederek, her yeni ürün çıktığında değişim yapmaktan kaçınabilir, yeni ürünlerin üretilmesinden kaynaklı salımların azaltılmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Karbondioksitin başlıca yok edicisi olan ağaçlara iyi bakarak ve daha çok fidan dikerek ağaçların çoğalmasına katkı verebilirsiniz.