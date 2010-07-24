'Testere', Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Filmin yapımcısı Mark Burg “Friday the 13th” (13. Cuma), “Nightmare on Elm Street” (Elm Sokağı Kâbusu), “Halloween” ve “The Texas Chainsaw Massacre” gibi pek çok önemli korku klasiğini geride bırakan “Testere”nin en başarılı korku filmi seçilmesine şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Kanadalı yapımcılık firması Lionsgate, altı filmden oluşan “Testere” serisinin 30 milyonun üzerinde DVD’sinin satıldığını ve bu sayıyla pek çok korku filmini geçtiğini açıklamıştı. Burg, “Saw 3D” olarak vizyona girecek olan 7’nci “Testere” filminin 3 boyutlu olacağını belirtti.