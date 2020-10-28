Test sonucu 'yanlış' söylenen CHP'li belediye başkanı Palaz, taburcu edildi

Covid-19 teşhisiyle hastanede karantinaya alınan Balıkesir Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yapılan testin sonucunda 'yanlışlık' olduğunu ve taburcu olduğunu duyurdu.

Balıkesir Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu. Palaz açıklamasında, "Değerli ailem, almış olduğumuz tüm önlemlere rağmen maalesef ben de bu hastalıkla tanıştım. Dün yaptırdığım en son test sonucum pozitif çıktı. Şu anda durumum gayet normal, hiç bir sıkıntım yok. Lütfen uyarılara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Hastaneye karantinaya alınan İbrahim Palaz, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de yaptırdığı Covid-19 test sonucunun negatif çıkmasına rağmen kendisine 'pozitif çıktı' denildiğini söyledi. Palaz bunun üzerine kendisine ikinci bir test yapıldığını ve bugün alınan sonucun da negatif çıkması üzerine hastaneden taburcu edildiğini kaydetti.



CHP'li Palaz sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sevgili hemşehrilerim iki günlük süreçte sizleri biraz üzdük. Bu elimizde olan bir neden değildi. 26 Ekim'de verdiğimiz bir test numunesi sonucunda, testimizin pozitif olduğunu ve karantinaya alınmamız gerektiğini söylediler Sağlık Bakanlığı yetkilileri... Ondan sonra akşamüzeri dediler ki bir test daha yapmamız gerekiyor. O süreçte öğrendiğimize göre ilk testimizde negatifmiş. Şu anda yapılan ikinci testimizde negatif çıktı. Şu anda hastaneden taburcu oldum, sağlığım yerinde. Hiçbir şekilde koronayla ilgimiz alakamız yok. Bu süreçte beni arayan, endişelenen tüm hemşehrilerime, yakınlarıma, akrabalarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla."