Test aşamasındaki Alzheimer ilacında 'büyük potansiyel'

Bilim insanları, test aşamasındaki yeni bir Alzheimer ilacının beyinde oluşan protein plaklarını temizlemeyi başardığını ve tedavi konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu açıkladı.

Ancak yine de uzmanlar test aşamasındaki Aducanumab adlı ilacın başarısı konusunda temkinli.

Nature'da

İlacın etkinliğinin ölçülmesi için daha geniş çaplı testler uygulanmaya başlanmış durumda.

Beyindeki amiloid birikimini kırmak uzun yıllardır Alzheirmer tedavisi çalışmalarında hedeflenen bir konuydu.

165 hasta üzerinde yapılan testlerden elde edilen ilk bulgular Aducanumab ilacının yan etkilerinin büyük olmadığı şeklindeydi.

Bir yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda ilacın dozu artırıldıkça, beyindeki protein plaklarının da daha etkin bir biçimde temizlendiği görüldü.

Daha sonra araştırmacılar hastaların hafıza durumunu teste tabi tuttu ve ilacın hafıza kaybını durdurmayı başardığı sonucuna vardı.

Ancak testler sürecinde 40 hasta yoğun baş ağrısı gibi yan etkiler nedeniyle testlerden ayrılmak durumunda kaldı.

İlacın dozu artırıldıkça yan etkilerin de arttğı gözlemleniyor.

Araştırmaların bundan sonraki aşamaları iki safhadan oluşacak. Alzheirmer hastalığına yeni yakalanmış 2 bin 700 kişi belirlenecek ve ilacın hafıza kaybı üzerindeki etkileri test edilecek.

İlacın geliştirilmesi aşamasında Zürih Üniversitesi araştırmacılarıyla birlikte görev alan Biogen şirketinden Alfred Sandrock, "Yeni safhaya bir an önce geçmeliyiz. Umarım şu ana kadarki bulguları teyit edebiliriz" diye konuştu.

Ancak bugüne kadar denenen Alzheimer ilacı çalışmaları büyük hayal kırıklıklarıyla sonlandı. En son 10 yıldan fazla bir süre önce bir Alzheimer ilacı lisans alabilmişti.

Bilim insanları ilk bulguları memnuniyetle karşılasa da temkinli olunması gerektiğini ifade ediyor.

İngiltere Alzheimer araştırmaları derneğinden David Reynolds, "İlk bulgular büyük bir potansiyele işaret ediyor. Alzheimer tedavisi için yeni ve etkin bir ilaç ufukta gözükmüş olabilir" diyor.

Ancak İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden Dr Tara Spires-Jones, "Temkinli bir iyimserlik içerisindeyim. Daha önce bir sürü ilacın dar örneklemde iyi sonuçlar verdiğini ancak geniş gruplar üzerinde denendiğinde başarısız olduğunu gördük" yorumunu yapıyor.