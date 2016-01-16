Test aşamasındaki ağrı kesici ilaç can aldı

Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde, test aşamasındaki bir ağrı kesici ilacı kullanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan hastaların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fransa Sağlık Bakanı Marisol Touraine, yeni üretilen ancak piyasaya sunulmayan ağrı kesici ilacın içindeki moleküllerin incelenmesi için yapılan test aşamasına katılan 6 gönüllüden birinin beyin ölümünün gerçekleştiğini, hastaneye kaldırılan 5 kişinin durumunu ise ciddi olduğunu açıkladı.

Deney ilacın insanlar üzerindeki test çalışmalarının iptal edildiğini ve Bakanlığın konu ile ilgili soruşturma başlattığını bildiren Fransız Bakan, söz konusu ilacı alan diğer deneklerin derhal hastaneye başvurmasını istedi Savcılıktan ise ayrı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Fransız Ulusal İlaç Güvenlik Ajansından, Rennes kentindeki Biotrial laboratuvarı tarafından deney aşaması gerçekleştirilen ilacın Portekizli ilaç firması Bial tarafından üretilmek istendiği aktarılırken, Fransız basını, söz konu ilacın muhtevasında kenevir tohumu bulunduğu duyurdu. Test aşamasında önce şempanzeler üzerinde denen ilaç, geçen yıldan bu yana gönüllü 128 kişiye veriliyordu.