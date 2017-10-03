Tespihte antibakteriyel dönem

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- ANTİBAKTERİYEL ve antiseptik özelliği ile bilinen kuka ve manda boynuzu, tespihe merakı olan, aynı zamanda da sağlığına önem verenlerin gözdesi oldu. Manisa\'da özellikle koleksiyonerler için tespih yapan Mahmut Yağcıoğlu, Osmanlı Dönemi\'nde çok yaygın olan kuka ve manda boynuzu tespihinin kadınlar tarafından ilgi gördüğünü ve antibakteriyel özelliği nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

Birçok erkek tarafından hem aksesuar hem de dini amaçlı kullanılan tespih, Osmanlı Dönemi\'nden bu yana Türkler\'de de büyük ilgi görüyor. Manisa\'da da tespih kültürünü yaşatan ve tespih imalatı yapan 52 yaşındaki Mahmut Yağcıoğlu, özellikle koleksiyonlerler için birbirinden değişik tespihler üretiyor. Şehzadeler İlçesi Saruhan Mahallesi\'ndeki küçük atölyede çalışan Yağcıoğlu, kemik, manda boynuzu, koç boynuzu, kuka gibi malzemeleri kullanarak el işçiliğiyle birbirinden güzel tespihler yapıyor. Daha çok sanatsal özelliği bulunan tespihler yapan Yağcıoğlu, \"Tespih çok eski bir gelenek, kültürümüzde oldukça köklü bir geçmişi var. Genelde dini inançlardan kaynaklanan bir kullanımı olmasına rağmen günlük hayatta da stres atmak amaçlı kullanılıyor. Tropikal malzemelerden, kemikten boynuza kadar hepsini kendimiz temin ediyoruz. Malzemeleri ham olarak aldıktan sonra küçük parçalar halinde kesip yuvarlak hale getiriyorum. Tornada taneye dönüştürüyorum. Ardından üstüne işlemesi ve cilası yapılıp kullanıma hazır hale geliyor. Taneleri oymak içini boşaltıp desen verip sanatsal yapı kazandırmak görselliği artırdığı için meraklıları tarafından tercih ediliyor\" diye konuştu.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİK İLGİ ÇEKİYOR

Tespihlerde son dönemlerde sağlık açısından da tercih edildiğini anlatan Yağcıoğlu, özellikle kuka ve manda boynuzu tespihlerine dikkat çekti. Yağcıoğlu şöyle devam etti:

\"Kuka ve manda boynuzu tespihlerinde farklı özellikler var. Osmanlı Dönemi\'nde sarayda doktorların kuka kullanması zorunluydu. Antibakteriyel yapısı nedeniyle eldeki mikrobu öldürüyor. Aynı özellik manda boynuzunda da var. Elde kullanıldığı sürece mikropları kırıyor. Sağlık açısından olumlu etkisi var. Kuka ve manda boynuzu tespihler ilgi çekiyor. Fazla bilinmiyor, anlattığımızda hemen temin etmek istiyorlar. Taş grubu tespihler insandaki negatif enerjiyi alıyor. İnsanlar bir rahatlama ve huzur hissediyor. Günlük kullanımda bu yüzden daha çok tercih ediliyor.\"

KOLEKSİYONERLER İÇİN TESPİH YAPIYOR

Tespihin bazı kişiler için çok önemli olduğunu ve koleksiyon yaptıklarını dile getiren Yağcıoğlu, kendisinin de koleksiyonerler için tespih ürettiğini anlattı. Yağcıoğlu, \"Tespih işlemeciliğinde koleksiyoner boyutu var. Tespihlerin tanelerine ve imamelerine yapılan işlemelerle koleksiyonerler için özel üretimler yapılıyor. Gül ağacı, pelesenk ağacı koleksiyonerler açısından ilgi çekiyor. Ayrıca zeytin ağacı da işlenerek koleksiyonerlerin beğenisine sunuluyor. Tanelerin oluşumundan üzerine işlenmesine kadar heykeltıraş gibi çalışıyorum. Daha çok koleksiyonerler için tespih yapıyorum. Yapılan işçilik arttıkça fiyat artıyor. Alınabilecek tespihler 400 liradan başlayıp çok yukarıya kadar çıkabilir. Fiyatta bir üst limit yok\" dedi. Yağcıoğlu, güzel bir tespihin 10-15 günlük bir sürede yapılabildiğini söyledi.

KADINLAR DA İLGİ GÖSTERİYOR

Küçük ve elde taşınması kolay tespihlerin kadınlar tarafından tercih edildiğini anlatan Yağcıoğlu, \"Zeytin ağacı ve küçük kukalar kadınlar tarafından daha çok alınıyor. Kadınlar dışarıda çok taşımıyorlar ama kapalı ortamlarda kullanıyorlar. Kadınların da ilgisi var, buraya gelip satın alıyorlar\" diye konuştu. Yağcıoğlu, ayrıca kadınların daha titiz olduğu için antibakteriyel özelliği olan kuka ve manda boynuzu tespihlerine de ilgi gösterdiklerini belirtti.



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