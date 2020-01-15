Teslimat servisi Getir, 38 milyon dolar uluslararası yatırım aldı

Türkiye'de üç büyük şehirde uygulama üzerinden teslimat hizmeti veren Getir, 38 milyon dolar uluslararası yatırım aldı.

Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Silikon Vadisi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcı tarafından şirklete 38 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Şirketin, 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için çalışmalara başladığı da belirtiliyor.

Getir'in Türkiye'nin ardından ilk olarak Londra'da sonrasında da São Paulo, Paris ve Mexico City'de hizmet vermeyi amaçladığı belirtiliyor.

Şirketin kurucusu Nazım Salur, Twitter hesabı üzerinden, "Türkiye'den çıkan orijinal bir fikrin başarısı sadece bizim değil ülkemizin de başarısıdır" mesajını paylaştı.