Teslim olan PKK'lı, örgütün kirli yüzünü anlattı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi örgütün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; \'Karker\' kod adlı terörist, örgütten kaçarak teslim oldu. Terörist ifadesinde, örgütün sözde yöneticilerinden \'Celal\' kod adlı elebaşının, ilişki yaşayan 2 teröristin boğularak öldürülmesi emrini verdiğini, buna karşılık sözde elebaşlarının diğer teröristlerle çarpık ilişkiler yaşadığını söyledi. Terörist ayrıca, sözde elebaşılarının sorumlusu oldukları grubun ihtiyaçları ile ilgilenmediklerini, aç kaldıklarını, grup içinde başı bozukluğun had safhada olduğunu, çıkan çatışmalarda örgütün bu sebeplerle çok kayıplar verdiğini anlattı.

ÇOCUKLARI BİLE BİLE ÖLÜME GÖNDERMİŞLER

\'Karker\', elebaşlarının can korkusuyla çatışmalarda saklandıkları yerden çıkmadıklarını, buna karşılık çocuk yaştaki örgüt mensuplarının ön saflarda ölüme gönderildiğini ve tek kurtuluş yolunun ölüm olduğunu düşünerek intihara sürüklendiklerine bizzat şahit olduğunu belirtti. Terörist, bu yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak teslim olmaya karar verdiğini de söyledi.

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