Teslim olan 7 PKK'lı neler anlattı?

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, dün (30 Aralık 2009) Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olan 7 teröristin, "Bölücü terör örgütü içerisindeki adaletsiz uygulamalardan, kendilerine yapılan insanlık dışı muamelelerden ve bazı örgüt üyelerinin adil bir yargılama yapılmadan infaz edilmelerinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradıklarını" belirttiklerini bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan "Bölücü Terör Örgütüyle Mücadeleye" ilişkin açıklamada, bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan barınma alanlarından kaçan yedi teröristin dün (30 Aralık 2009) saat 19.30'da Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurlarınca teslim alınarak ilgili makamlara teslim edildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, teröristlerin, "Bölücü terör örgütü içerisindeki adaletsiz uygulamalardan, kendilerine yapılan insanlık dışı muamelelerden ve bazı örgüt üyelerinin adil bir yargılama yapılmadan infaz edilmelerinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradıkları ve kendilerini tutsak gibi hissettiklerini" belirttikleri ifade edilerek, teröristlerin yaşam koşullarının son derece kötü olduğunu ifade ettikleri kaydedildi.



Teröristlerin ayrıca, "Örgütün liderleri hariç kendilerinin telefon dahil hiçbir şekilde aileleriyle görüştürülmediğini, bu sebeple ailelerini ve özellikle de annelerini çok özlediklerini, TCK'nın etkin pişmanlığı düzenleyen 221'inci maddesinin pek fazla bilinmediğini, bu maddenin bilinmesi halinde daha fazla teröristin gelip teslim olacağını" vurguladıkları bildirildi.