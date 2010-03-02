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Yaşam

Teslim olan 6 PKK'lı serbest bırakıldı

PKK'dan kaçarak Şırnak'da güvenlik güçlerine teslim olan 6 terörist, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest bırakıldı.

02 Mart 2010 02:00

T24 - PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 6 terörist, "etkin pişmanlık yasası"ndan yararlanarak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya ait Kuzey Irak'taki kamplardan bir süre önce kaçarak Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan biri kadın 6 PKK'lının sorgusu tamamlandı.

Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen ve “Etkin Pişmanlık Yasası”ndan yararlanan PKK'lılar serbest bırakıldı.

Terör örgütünün Irak'ın Kuzeyinde bulunan barınma alanlarından kaçan altı terörist, 27 Şubat’ta güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

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