Tesla'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk hakkındaki iddialar nedeniyle verilen cezalar uyarınca şirketin yönetim kurulu başkanlığına yeni bir isim atadı. Robyn Denholm, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini Musk'tan devraldı. Musk ise şirketin genel müdürü olarak kalmaya devam edecek.

Musk, Amerikan piyasa denetleme kurumlarının hakkındaki sahtecilik iddialarını çözüme kavuşturmak için varılan anlaşmada yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakmayı kabul etmişti.

Başka cezalar da bulunan uzlaşmaya göre bağımsız bir yönetim kurulu başkanı da atanacaktı.

Yakından izleme

Tesla, şirketin kurucusu Elon Musk'ın, Ağustos başında sosyal medyada Tesla'yı piyasalardan çekip, özel mülkiyete çevirecek hamle için gereken "fonları garantilediğini" söylemesinden sonra zorlu birkaç ay geçirdi. Bu açıklamanın ardından şirketin hisse senetleri tırmanışa geçti.

Musk birkaç hafta sonra yatırımcılardan aldığı tepkiyi gerekçe göstererek plandan geri adım atmıştı.

Amerikan piyasa denetleme kurumları, Musk'a yatırımcıları yanıltmaktan dava açtı ve sonuçta Tesla ve Elon Musk 20 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Musk ayrıca, yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakıp, 3 yıl boyunca bu makama tekrar gelmemekle zorunlu tutuldu.

Yatırımcılar ayrıca Musk'ın ilginç tavırlarının dikkat çekmesinden rahatsız oldukları için, şirketin kurucusunun daha yakından izlenmesi çağrısında bulundu. Musk medyadaki açıklamalarında çoğunlukla Tesla'daki ofisinde bulunan bir kanepede uyuduğunu söylemiş ve internette yayımlanan bir videoda esrar içmişti.

Şimdiye dek hiç kâr edemeyen tesla, yeni piyasaya çıkaracağı Model 3 elektrikli aracın üretim takvimi konusunda da zorlanıyor. Ancak şirket, Musk son çeyrekte şirketin "tarihi" bir kâr ettiğini belirtiyor.

"Yoğun deneyim"

Robyn Delnholm, Ağustos 2014'ten bu yana Tesla'nın yönetim kurulu üyesi. Denholm 2017'den beri de Avustralyalı telekom şirketi Telstra'da çalışıyor ve geçen Temmuz ayında şirketin baş mali yetkilisi (CFO) görevine getirilmişti.

Denholm'ün hemen Tesla'nın yönetim kurulu başkanlığı görevine başlayacağı bildirildi.

Denholm atamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu şirkete inanıyorum. Bu misyona inanıyorum ve Elon ile Tesla ekibine sürdürülebilir kârlılığı ve hissedarların uzun vadeli kazanımları adına yardım etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Robyn Denholm, Telstra'ya geçmeden önce Silkon Vadisi şirketi Sun Microsystems'te, Japon otomotiv devi Toyota'da, danışmanlık şirketi Arthur Anderson'da çalıştı.

Musk da "Robyn'in hem teknoloji hem de omototiv sektöründe yoğun deneyimleri var ve son dört yılda yönetim kurulu üyesi olarak kârlı bir şirket olmamıza yardımcı olmak için büyük katkılar yaptı" dedi.